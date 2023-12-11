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Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря - РИА Новости, 11.12.2023
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15:41 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/elka-1915092190.html
Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря
Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря - РИА Новости, 11.12.2023
Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря
Главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря, представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:41
2023-12-11T15:41
москва
донецкая народная республика
херсонская область
московская федерация профсоюзов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственный кремлевский дворец
новый год
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря, представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. "В этом году главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря. Посмотреть представление "Тридевятый новый год" ребята со всей страны смогут до 8 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что для гостей Государственного Кремлёвского дворца организаторы — Московская федерация профсоюзов совместно с Управлением делами президента Российской Федерации и правительством Москвы — подготовили уникальную программу. Погружение в сказку начнется с фойе: юных зрителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники. "Новогоднее представление в Кремле - это традиция, насчитывающая уже не одно десятилетие. Ежегодно для ребят мы готовим незабываемый праздник. Захватывающая и в то же время поучительная сказка, яркие костюмы, необычные декорации и спецэффекты — каждый спектакль продуман до мелочей. Идею для будущей постановки мы выбирали по итогам нашего творческого конкурса, его участниками стали авторы из разных городов. Профессиональная команда превратила самую оригинальную задумку в сценарий, а над его воплощением в жизнь работали порядка 300 человек: режиссеры, художники и дизайнеры, хореографы и музыканты, артисты", — цитируют в сообщении исполняющего обязанности председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова. Уточняется, что представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек. На сеансы, а их 32, приглашены ребята из присоединенных территорий и дети участников специальной военной операции, малообеспеченные семьи. Спектакль "Тридевятый новый год" будет начинаться в 10.30, 14.00 и 18.00 ежедневно, кроме первого января. "Мы ждем на Ёлке ребят из разных уголков страны, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Три спектакля выделили для семей военнослужащих и участников СВО, сотрудников силовых структур: МВД, Росгвардии, ФСО, МЧС. Одно представление, с сурдопереводом, пройдет для детей с нарушением слуха. Завершит цикл "Патриаршая ёлка" для воспитанников православных школ", - цитируют в сообщении Павлова.
https://ria.ru/20231211/elka-1915035017.html
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москва, донецкая народная республика, херсонская область , московская федерация профсоюзов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный кремлевский дворец, новый год
Москва, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Московская федерация профсоюзов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственный Кремлевский дворец, Новый год
Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря

Главная елка страны в Кремле примет первых гостей 26 декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря, представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.
«
"В этом году главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря. Посмотреть представление "Тридевятый новый год" ребята со всей страны смогут до 8 января", - говорится в сообщении.
Рубка главной новогодней елки в городском округе Щелково Московской области. 11 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Отмечается, что для гостей Государственного Кремлёвского дворца организаторы — Московская федерация профсоюзов совместно с Управлением делами президента Российской Федерации и правительством Москвы — подготовили уникальную программу. Погружение в сказку начнется с фойе: юных зрителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники.
«
"Новогоднее представление в Кремле - это традиция, насчитывающая уже не одно десятилетие. Ежегодно для ребят мы готовим незабываемый праздник. Захватывающая и в то же время поучительная сказка, яркие костюмы, необычные декорации и спецэффекты — каждый спектакль продуман до мелочей. Идею для будущей постановки мы выбирали по итогам нашего творческого конкурса, его участниками стали авторы из разных городов. Профессиональная команда превратила самую оригинальную задумку в сценарий, а над его воплощением в жизнь работали порядка 300 человек: режиссеры, художники и дизайнеры, хореографы и музыканты, артисты", — цитируют в сообщении исполняющего обязанности председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова.
Уточняется, что представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек. На сеансы, а их 32, приглашены ребята из присоединенных территорий и дети участников специальной военной операции, малообеспеченные семьи. Спектакль "Тридевятый новый год" будет начинаться в 10.30, 14.00 и 18.00 ежедневно, кроме первого января.
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«
"Мы ждем на Ёлке ребят из разных уголков страны, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Три спектакля выделили для семей военнослужащих и участников СВО, сотрудников силовых структур: МВД, Росгвардии, ФСО, МЧС. Одно представление, с сурдопереводом, пройдет для детей с нарушением слуха. Завершит цикл "Патриаршая ёлка" для воспитанников православных школ", - цитируют в сообщении Павлова.
 
МоскваДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМосковская федерация профсоюзовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственный Кремлевский дворецНовый год
 
 
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