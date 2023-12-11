https://ria.ru/20231211/elka-1915092190.html

Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря

Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря - РИА Новости, 11.12.2023

Главная елка страны в Кремле откроется 26 декабря

Главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря, представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:41

2023-12-11T15:41

2023-12-11T15:41

москва

донецкая народная республика

херсонская область

московская федерация профсоюзов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный кремлевский дворец

новый год

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря, представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Московской федерации профсоюзов. "В этом году главная новогодняя Ёлка примет первых гостей в Государственном Кремлёвском дворце 26 декабря. Посмотреть представление "Тридевятый новый год" ребята со всей страны смогут до 8 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что для гостей Государственного Кремлёвского дворца организаторы — Московская федерация профсоюзов совместно с Управлением делами президента Российской Федерации и правительством Москвы — подготовили уникальную программу. Погружение в сказку начнется с фойе: юных зрителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники. "Новогоднее представление в Кремле - это традиция, насчитывающая уже не одно десятилетие. Ежегодно для ребят мы готовим незабываемый праздник. Захватывающая и в то же время поучительная сказка, яркие костюмы, необычные декорации и спецэффекты — каждый спектакль продуман до мелочей. Идею для будущей постановки мы выбирали по итогам нашего творческого конкурса, его участниками стали авторы из разных городов. Профессиональная команда превратила самую оригинальную задумку в сценарий, а над его воплощением в жизнь работали порядка 300 человек: режиссеры, художники и дизайнеры, хореографы и музыканты, артисты", — цитируют в сообщении исполняющего обязанности председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова. Уточняется, что представления в декабре-январе посмотрят почти 200 тысяч человек. На сеансы, а их 32, приглашены ребята из присоединенных территорий и дети участников специальной военной операции, малообеспеченные семьи. Спектакль "Тридевятый новый год" будет начинаться в 10.30, 14.00 и 18.00 ежедневно, кроме первого января. "Мы ждем на Ёлке ребят из разных уголков страны, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Три спектакля выделили для семей военнослужащих и участников СВО, сотрудников силовых структур: МВД, Росгвардии, ФСО, МЧС. Одно представление, с сурдопереводом, пройдет для детей с нарушением слуха. Завершит цикл "Патриаршая ёлка" для воспитанников православных школ", - цитируют в сообщении Павлова.

https://ria.ru/20231211/elka-1915035017.html

https://ria.ru/20231211/elka-1915026500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, донецкая народная республика, херсонская область , московская федерация профсоюзов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный кремлевский дворец, новый год