https://ria.ru/20231211/elka-1915035017.html

Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново

Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново - РИА Новости, 11.12.2023

Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново

Главную новогоднюю елку страны, которая отправится на Соборную площадь Кремля, спилили во Фряново Щелковского городского округа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:01

2023-12-11T12:01

2023-12-11T16:09

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россия

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новости подмосковья

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ФРЯНОВО (Московская область), 11 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая отправится на Соборную площадь Кремля, спилили во Фряново Щелковского городского округа, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению президента страны и губернатора Подмосковья в этом году мы уже в 24-й раз выбираем главную елку страны. <…> Осуществляем спил, увязку и транспортировку. <…> Где-то 22-го числа она будет уже наряжена на Соборной площади", — сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента Анатолий Кочанов. Возраст елки составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок. Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, новый год