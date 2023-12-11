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Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново
Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново - РИА Новости, 11.12.2023
Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново
Главную новогоднюю елку страны, которая отправится на Соборную площадь Кремля, спилили во Фряново Щелковского городского округа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:01
2023-12-11T12:01
2023-12-11T16:09
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ФРЯНОВО (Московская область), 11 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая отправится на Соборную площадь Кремля, спилили во Фряново Щелковского городского округа, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению президента страны и губернатора Подмосковья в этом году мы уже в 24-й раз выбираем главную елку страны. <…> Осуществляем спил, увязку и транспортировку. <…> Где-то 22-го числа она будет уже наряжена на Соборной площади", — сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента Анатолий Кочанов. Возраст елки составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок. Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья. Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
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общество, московская область (подмосковье), россия, новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Новый год, Новости Подмосковья
Главную новогоднюю елку страны спилили в подмосковном Фряново
Главную новогоднюю елку страны, которая отправится в Кремль, спилили во Фряново
ФРЯНОВО (Московская область), 11 дек — РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны, которая отправится на Соборную площадь Кремля, спилили во Фряново Щелковского городского округа, передает корреспондент РИА Новости.
"По поручению президента страны и губернатора Подмосковья
в этом году мы уже в 24-й раз выбираем главную елку страны. <…> Осуществляем спил, увязку и транспортировку. <…> Где-то 22-го числа она будет уже наряжена на Соборной площади", — сказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента Анатолий Кочанов.
Возраст елки составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — десять метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок.
Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет.
Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор — удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
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