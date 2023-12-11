https://ria.ru/20231211/eksperimenty-1915116033.html

Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

2023-12-11T17:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны сша

войска рхбз

сша

украина

игорь кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915134047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3368470745f73902a70ce87e8626423.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, во время спецоперации удалось получить доступ к нескольким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации."Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах", — подчеркнул Кириллов. Начальник войск РХБЗ также заявил, что при проверке четырех объектов в ДНР и ЛНР в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш нашли набор эталонных штаммов микроорганизмов. Как уточняется, их привезли из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных. Кроме того, полученные документы подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали пути миграции перелетных птиц. Также они собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40 процентов, добавил Кириллов.Он напомнил, что еще в марте прошлого года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине подконтрольных США биообъектов. По словам генерал-лейтенанта, на тот момент ей грозила уголовная ответственность и она признала, что переход этих лабораторий под контроль России создает риск утечки "чувствительной информации" и вызывает большую тревогу у Вашингтона.Кириллов отметил, что в январе этого года факт "реализации американских научных программ" на Украине подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби."При этом, в его интерпретации, размещенные в бывшей советской республике лаборатории якобы были "деактивированы" и оставлены персоналом в начале 2022 года", — добавил он.Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников. В то же время Москва представила доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке Вашингтона там проводились работы с компонентами биологического оружия, а также исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.

https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html

https://ria.ru/20231211/koronavirus-1915114863.html

https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915113696.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об экспериментах США на Украине Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 2023-12-11T16:22 true PT2M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, войска рхбз, сша, украина, игорь кириллов