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Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 11.12.2023 (обновлено: 17:24 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/eksperimenty-1915116033.html
Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО
Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО
Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:22
2023-12-11T17:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны сша
войска рхбз
сша
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, во время спецоперации удалось получить доступ к нескольким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации."Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах", — подчеркнул Кириллов. Начальник войск РХБЗ также заявил, что при проверке четырех объектов в ДНР и ЛНР в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш нашли набор эталонных штаммов микроорганизмов. Как уточняется, их привезли из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных. Кроме того, полученные документы подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали пути миграции перелетных птиц. Также они собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40 процентов, добавил Кириллов.Он напомнил, что еще в марте прошлого года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине подконтрольных США биообъектов. По словам генерал-лейтенанта, на тот момент ей грозила уголовная ответственность и она признала, что переход этих лабораторий под контроль России создает риск утечки "чувствительной информации" и вызывает большую тревогу у Вашингтона.Кириллов отметил, что в январе этого года факт "реализации американских научных программ" на Украине подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби."При этом, в его интерпретации, размещенные в бывшей советской республике лаборатории якобы были "деактивированы" и оставлены персоналом в начале 2022 года", — добавил он.Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников. В то же время Москва представила доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке Вашингтона там проводились работы с компонентами биологического оружия, а также исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.
https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html
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Минобороны РФ об экспериментах США на Украине
Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, войска рхбз, сша, украина, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны США, Войска РХБЗ, США, Украина, Игорь Кириллов
Минобороны сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

МО РФ сообщило об опасных экспериментах США на Украине во время СВО

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, во время спецоперации удалось получить доступ к нескольким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации.
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"Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах", — подчеркнул Кириллов.
Начальник войск РХБЗ также заявил, что при проверке четырех объектов в ДНР и ЛНР в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш нашли набор эталонных штаммов микроорганизмов. Как уточняется, их привезли из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.
Кроме того, полученные документы подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали пути миграции перелетных птиц. Также они собирали штаммы вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40 процентов, добавил Кириллов.
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Он напомнил, что еще в марте прошлого года заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине подконтрольных США биообъектов. По словам генерал-лейтенанта, на тот момент ей грозила уголовная ответственность и она признала, что переход этих лабораторий под контроль России создает риск утечки "чувствительной информации" и вызывает большую тревогу у Вашингтона.
Кириллов отметил, что в январе этого года факт "реализации американских научных программ" на Украине подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"При этом, в его интерпретации, размещенные в бывшей советской республике лаборатории якобы были "деактивированы" и оставлены персоналом в начале 2022 года", — добавил он.
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников. В то же время Москва представила доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке Вашингтона там проводились работы с компонентами биологического оружия, а также исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны СШАВойска РХБЗСШАУкраинаИгорь Кириллов
 
 
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