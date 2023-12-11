https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html

Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП

Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 11.12.2023

Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП

Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение после столкновения трех автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник утром,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:23

2023-12-11T09:23

2023-12-11T09:23

происшествия

челябинская область

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угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение после столкновения трех автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник утром, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 декабря в 07.30 (05.30 мск) на 1594 километре автодороги "Москва-Челябинск" в Ашинском муниципальном районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Веста" (мужчина 1958 года рождения) при обгоне совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan X-Trail (под управлением мужчины 1985 года рождения), после чего "Лада Веста" изменила направление и столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом. "В результате ДТП водитель и пассажир (женщина) 1956 года рождения автомобиля "Лада Веста", а также водитель автомобиля Nissan X-Trail от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры автомобилей "Лада Веста" и Nissan X-Trail, две женщины, (возраст уточняется) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html

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происшествия, челябинская область, россия, volvo ab, угибдд, авто