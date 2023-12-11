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Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 11.12.2023
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09:23 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html
Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП
Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 11.12.2023
Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП
Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение после столкновения трех автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник утром,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:23
2023-12-11T09:23
происшествия
челябинская область
россия
volvo ab
угибдд
авто
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение после столкновения трех автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник утром, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 декабря в 07.30 (05.30 мск) на 1594 километре автодороги "Москва-Челябинск" в Ашинском муниципальном районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Веста" (мужчина 1958 года рождения) при обгоне совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan X-Trail (под управлением мужчины 1985 года рождения), после чего "Лада Веста" изменила направление и столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом. "В результате ДТП водитель и пассажир (женщина) 1956 года рождения автомобиля "Лада Веста", а также водитель автомобиля Nissan X-Trail от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры автомобилей "Лада Веста" и Nissan X-Trail, две женщины, (возраст уточняется) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html
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происшествия, челябинская область, россия, volvo ab, угибдд, авто
Происшествия, Челябинская область, Россия, Volvo AB, УГИБДД, Авто
Под Челябинском три человека погибли в массовом ДТП

Под Челябинском три человека погибли при столкновении трех автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое доставлены в медицинское учреждение после столкновения трех автомобилей на автодороге в Челябинской области в понедельник утром, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 декабря в 07.30 (05.30 мск) на 1594 километре автодороги "Москва-Челябинск" в Ашинском муниципальном районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Веста" (мужчина 1958 года рождения) при обгоне совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Nissan X-Trail (под управлением мужчины 1985 года рождения), после чего "Лада Веста" изменила направление и столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом.
«
"В результате ДТП водитель и пассажир (женщина) 1956 года рождения автомобиля "Лада Веста", а также водитель автомобиля Nissan X-Trail от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры автомобилей "Лада Веста" и Nissan X-Trail, две женщины, (возраст уточняется) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД, поясняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияVolvo ABУГИБДДАвто
 
 
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