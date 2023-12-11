https://ria.ru/20231211/drony-1915172583.html
ВСУ в целях экономии переделывают FPV-дроны, рассказал российский военный
ВСУ в целях экономии переделывают FPV-дроны, рассказал российский военный - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ в целях экономии переделывают FPV-дроны, рассказал российский военный
ВСУ в целях экономии стали переделывать дроны-камикадзе, которые можно использовать только единожды под так называемые дроны со сбросами, которые сбрасывают... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:57
2023-12-11T19:57
2023-12-11T19:57
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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 дек - РИА Новости. ВСУ в целях экономии стали переделывать дроны-камикадзе, которые можно использовать только единожды под так называемые дроны со сбросами, которые сбрасывают снаряд на противника и возвращаются обратно к оператору БПЛА, сообщил РИА Новости командир антидронового подразделения бригады "Север-V" Южной группировки войск с позывным "Турок". "Подбили FPV-дрон (дрон-камикадзе), который работал со сбросом. Это семидюймовый дрон, которые раньше использовались как ударные, теперь они их используют как дроны со сбросами, чтобы экономить свою технику , которой не хватает", - рассказал Турок. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима" и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву.
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вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
ВСУ в целях экономии переделывают FPV-дроны, рассказал российский военный
Боец бригады "Север-V": ВСУ в целях экономии переделывают дроны-камикадзе