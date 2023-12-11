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Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/dron-1915066482.html
Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы
Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы - РИА Новости, 11.12.2023
Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы
Специалистам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить летевший в направлении Курской области ударный беспилотник еще над территорией Украины: дрон рухнул в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:06
2023-12-11T14:06
специальная военная операция на украине
курская область
украина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалистам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить летевший в направлении Курской области ударный беспилотник еще над территорией Украины: дрон рухнул в нескольких сотнях метров от границы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В воскресенье в 18.40 мск поступила информация о падении после воздействия средств РЭБ летевшего с Украины в сторону Глушковского района Курской области беспилотника. Дрон упал на территории Сумской области", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина
Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы

Специалисты РЭБ сбили украинский дрон, летевший в направлении Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалистам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить летевший в направлении Курской области ударный беспилотник еще над территорией Украины: дрон рухнул в нескольких сотнях метров от границы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В воскресенье в 18.40 мск поступила информация о падении после воздействия средств РЭБ летевшего с Украины в сторону Глушковского района Курской области беспилотника. Дрон упал на территории Сумской области", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраина
 
 
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