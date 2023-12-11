https://ria.ru/20231211/dron-1915066482.html

Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы

Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы - РИА Новости, 11.12.2023

Силы РЭБ сбили украинской дрон возле российской границы

Специалистам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить летевший в направлении Курской области ударный беспилотник еще над территорией Украины: дрон рухнул в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:06

2023-12-11T14:06

2023-12-11T14:06

специальная военная операция на украине

курская область

украина

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалистам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить летевший в направлении Курской области ударный беспилотник еще над территорией Украины: дрон рухнул в нескольких сотнях метров от границы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В воскресенье в 18.40 мск поступила информация о падении после воздействия средств РЭБ летевшего с Украины в сторону Глушковского района Курской области беспилотника. Дрон упал на территории Сумской области", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

курская область

украина

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курская область, украина