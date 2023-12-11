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Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту подростковой драки - РИА Новости, 11.12.2023
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23:27 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/draka-1915195462.html
Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту подростковой драки
Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту подростковой драки - РИА Новости, 11.12.2023
Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту подростковой драки
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после опубликованного видео с избиением подростками других ребят в Шахунском районе, якобы... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:27
2023-12-11T23:27
происшествия
нижегородская область
казань
шахунский район
сергей бурунов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после опубликованного видео с избиением подростками других ребят в Шахунском районе, якобы спровоцированного влиянием сериала "Слово пацана", сообщает пресс-служба ведомства. Вечером в понедельник местные Telegram-каналы разместили снятое на мобильный телефон видео, как одни подростки избивают других, явно младше их, и заставляют просить прощения у какой-то Ани. При этом девушки за кадром весело комментируют происходящее словами "пацаны не извиняются". В публикациях отмечается, что подростки подражают героям сериала "Слово пацана". "В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой между несколькими несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросткам причинен вред. Прокуратурой поставлено на контроль установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений российского законодательства.
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html
нижегородская область
казань
шахунский район
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происшествия, нижегородская область, казань, шахунский район, сергей бурунов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Происшествия, Нижегородская область, Казань, Шахунский район, Сергей Бурунов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Нижегородская прокуратура проводит проверку по факту подростковой драки

Нижегородская прокуратура проводит проверку после видео с избиением подростков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после опубликованного видео с избиением подростками других ребят в Шахунском районе, якобы спровоцированного влиянием сериала "Слово пацана", сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером в понедельник местные Telegram-каналы разместили снятое на мобильный телефон видео, как одни подростки избивают других, явно младше их, и заставляют просить прощения у какой-то Ани. При этом девушки за кадром весело комментируют происходящее словами "пацаны не извиняются". В публикациях отмечается, что подростки подражают героям сериала "Слово пацана".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
На Алтае девочка-подросток избила ребенка, цитируя сериал "Слово пацана"
Вчера, 18:23
«
"В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой между несколькими несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросткам причинен вред. Прокуратурой поставлено на контроль установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности.
Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений российского законодательства.
Кадр видео, на котором видно, как две юные девушки избивают третью
В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек
3 декабря, 20:12
 
ПроисшествияНижегородская областьКазаньШахунский районСергей БуруновФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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