https://ria.ru/20231211/dokhody-1915071235.html

ЕК утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов ЦБ 12 декабря

ЕК утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов ЦБ 12 декабря - РИА Новости, 11.12.2023

ЕК утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов ЦБ 12 декабря

Европейская комиссия на заседании коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря утвердит предложение "по иммобилизации доходов от активов Центробанка России",... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:14

2023-12-11T14:14

2023-12-11T14:30

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Европейская комиссия на заседании коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря утвердит предложение "по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", сообщил на брифинге официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Коллегия утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов Центробанка России",- сказал он на брифинге в Брюсселе.Ранее представитель ЕК сообщил РИА Новости, что Европейская комиссия планирует представить официальное предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов до декабрьского саммита Евросоюза, ориентировочно, это произойдет 12 декабря.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50-ти миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231204/evrokomissiya-1913535654.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231207/kitay-1914438571.html

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