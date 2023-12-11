https://ria.ru/20231211/dnepropetrovsk-1915155556.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:26

2023-12-11T18:26

2023-12-11T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083036_0:269:2730:1805_1920x0_80_0_0_866caacdeb9d08b76b2817524af8c480.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Украинский телеканал "24" ранее в понедельник сообщал о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Николаевской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр