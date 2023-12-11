https://ria.ru/20231211/dnepropetrovsk-1915155556.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:26
2023-12-11T18:26
2023-12-11T18:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Украинский телеканал "24" ранее в понедельник сообщал о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской и Николаевской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Днепропетровске