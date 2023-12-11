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На Украине ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра
На Украине ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра - РИА Новости, 11.12.2023
На Украине ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра
Руководство ВСУ совершает преступление, отправляя войска форсировать Днепр, пишет обозреватель одесской газеты "Думская" Николай Ларин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T06:07
2023-12-11T06:07
2023-12-11T06:07
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Руководство ВСУ совершает преступление, отправляя войска форсировать Днепр, пишет обозреватель одесской газеты "Думская" Николай Ларин."Матросы переправляются через реку на подручных средствах, и большинство убивают еще на подходе к берегу. Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной", — возмутился автор.О прорыве дальше, пояснил Ларин, речи и не идет, так как все силы ВСУ направляют на форсирование. Генштаб украинских войск, подытожил журналист, выбрал очень плохой стиль ведения боевых действий. "Командованию Сил обороны необходимо срочно сворачивать эту операцию.<...> Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла", — заключил обозреватель.Ранее Минобороны России сообщило, что военные сорвали очередные попытки диверсионных групп ВСУ попасть на левый берег Днепра.
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На Украине ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра
"Думская": руководство ВСУ совершает преступление, отправляя войска через Днепр