https://ria.ru/20231211/detsad-1915183340.html
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2023
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:20
2023-12-11T21:20
2023-12-11T21:20
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Октябрьский получили повреждения кровля и остекление здания детского сада № 269", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада
Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка повреждено здание детсада