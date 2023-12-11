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В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:20 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/detsad-1915183340.html
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2023
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:20
2023-12-11T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Октябрьский получили повреждения кровля и остекление здания детского сада № 269", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада

Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка повреждено здание детсада

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Октябрьский получили повреждения кровля и остекление здания детского сада № 269", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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