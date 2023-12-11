https://ria.ru/20231211/detsad-1915183340.html

В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада

В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада - РИА Новости, 11.12.2023

В Донецк при обстреле повреждено здание детского сада

Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:20

2023-12-11T21:20

2023-12-11T21:20

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района в микрорайоне Октябрьский получили повреждения кровля и остекление здания детского сада № 269", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины