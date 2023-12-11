https://ria.ru/20231211/desyatiletie-1915173551.html
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетием
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетием - РИА Новости, 11.12.2023
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетием
Заместитель председателя РФ Дмитрий Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что заданная ею планка является ориентиром для... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:00
2023-12-11T20:00
2023-12-11T20:00
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заместитель председателя РФ Дмитрий Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что заданная ею планка является ориентиром для работы многих журналистов в России. "Дорогие друзья! Рад поздравить вас с 10-летним юбилеем! Оперативность, точность, непревзойденное качество и неравнодушие - отличительные черты работы всей вашей команды <...> Уверен, что заданная вами планка является ориентиром для работы многих журналистов в нашей стране", - говорится в поздравлении. Чернышенко также отметил лидирующие позиции в российском информационном пространстве флагманского агентства РИА Новости и роль международного портала Sputnik, который объединяет аудиторию из различных стран, в которых проживает несколько десятков миллионов человек. Он также подчеркнул актуальность умения "донести до зарубежной аудитории правдивую информацию". Вице-премьер добавил, что неоценимый вклад во всестороннее и объективное освещение темы СВО вносят военные корреспонденты "России сегодня". "Не менее значимыми являются и другие ресурсы МИА "Россия сегодня", которые, помимо информационной, выполняют важную просветительскую функцию", - говорится в сообщении. В заключение Чернышенко пожелал коллективу медиагруппы творческого развития, командного духа, неиссякаемой энергии и "преимущественно позитивных новостей". Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231211/agentstvo-1915056973.html
https://ria.ru/20231209/rossiya_segodnya_10-letie-1914717987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, общество, дмитрий чернышенко, технологии, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Общество, Дмитрий Чернышенко, Технологии, МИА "Россия сегодня"
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетием
Чернышенко: заданная "Россией сегодня" планка — ориентир для многих журналистов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заместитель председателя РФ Дмитрий Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что заданная ею планка является ориентиром для работы многих журналистов в России.
«
"Дорогие друзья! Рад поздравить вас с 10-летним юбилеем! Оперативность, точность, непревзойденное качество и неравнодушие - отличительные черты работы всей вашей команды <...> Уверен, что заданная вами планка является ориентиром для работы многих журналистов в нашей стране", - говорится в поздравлении.
Чернышенко также отметил лидирующие позиции в российском информационном пространстве флагманского агентства РИА Новости и роль международного портала Sputnik, который объединяет аудиторию из различных стран, в которых проживает несколько десятков миллионов человек. Он также подчеркнул актуальность умения "донести до зарубежной аудитории правдивую информацию". Вице-премьер добавил, что неоценимый вклад во всестороннее и объективное освещение темы СВО вносят военные корреспонденты "России сегодня".
«
"Не менее значимыми являются и другие ресурсы МИА "Россия сегодня", которые, помимо информационной, выполняют важную просветительскую функцию", - говорится в сообщении.
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В заключение Чернышенко пожелал коллективу медиагруппы творческого развития, командного духа, неиссякаемой энергии и "преимущественно позитивных новостей".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" - крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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