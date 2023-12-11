https://ria.ru/20231211/defitsit-1915048807.html
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме - РИА Новости, 11.12.2023
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
Дефицит мощности фиксируется в энергосистеме Украины, во избежание отключений Киев с прошлой недели вынужден привлекать аварийную помощь стран ЕС, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:54
2023-12-11T12:54
2023-12-11T13:05
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дефицит мощности фиксируется в энергосистеме Украины, во избежание отключений Киев с прошлой недели вынужден привлекать аварийную помощь стран ЕС, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". "У энергосистемы дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потребления в стране. Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены. Сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". По ее информации, во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме с 7 декабря Украина вынуждена ежедневно привлекать аварийную помощь соседних стран. "Лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - добавили в компании. Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий ранее заявлял, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.
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украина, укрэнерго, в мире
Украина, Укрэнерго, В мире
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
"Укрэнерго": Украина с прошлой недели привлекает аварийную помощь стран ЕС
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Дефицит мощности фиксируется в энергосистеме Украины, во избежание отключений Киев с прошлой недели вынужден привлекать аварийную помощь стран ЕС, сообщили в Telegram-канале
национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"У энергосистемы дефицит мощности. Причины - недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потребления в стране. Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены. Сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
По ее информации, во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме с 7 декабря Украина вынуждена ежедневно привлекать аварийную помощь соседних стран.
"Лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - добавили в компании.
Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий ранее заявлял, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.
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