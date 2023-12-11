https://ria.ru/20231211/dagestan-1915026612.html

В Дагестане оценили ущерб от мусора в водоемах почти в 600 миллионов рублей

В Дагестане оценили ущерб от мусора в водоемах почти в 600 миллионов рублей - РИА Новости, 11.12.2023

В Дагестане оценили ущерб от мусора в водоемах почти в 600 миллионов рублей

Скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров зафиксировано в акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане, суммарный... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:33

2023-12-11T11:33

2023-12-11T11:36

происшествия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МАХАЧКАЛА, 11 дек - РИА Новости. Скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров зафиксировано в акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане, суммарный ущерб составил почти 600 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Мы получили информацию о загрязнении акватории Ирганайского водохранилища и реки Андийское Койсу в Дагестане твердыми коммунальными отходами. Во время обследования инспекторы Службы зафиксировали скопление мусора на площади свыше 26 тысяч квадратных метров", – написала Радионова. По ее данным, причина загрязнения — многочисленные нарушения при обращении с отходами в ближайших к водоемам населенных пунктах. В период паводков, проливных дождей и селевых потоков мусор смывается в реки и скапливается в водохранилищах. "Вред, причиненный реке Андийское Койсу, составил 345 миллионов рублей, а Ирганайскому водохранилищу — 244 миллиона рублей", – сообщила глава Росприроднадзора. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, которые поручили руководству районов устранить нарушения. Против загрязнителя возбуждено уголовное дело. Также минприроды республики откорректировало территориальную схему обращения с отходами.

https://realty.ria.ru/20231206/sortirovka-1913681743.html

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происшествия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)