https://ria.ru/20231211/chs-1915149215.html

В Электростали ввели режим ЧС

В Электростали ввели режим ЧС - РИА Новости, 11.12.2023

В Электростали ввели режим ЧС

В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:07

2023-12-11T18:07

2023-12-11T18:50

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале."Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — говорится в публикации.Волкова пояснила, что в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимый уровень тепла из-за системной некачественной работы котельной "Восточная" компании АО "ВКС". Температурный график постоянно не соблюдается.Волкова подчеркнула, что все мероприятия, которые проводит компания для стабилизации ситуации, не приносят результата.

https://ria.ru/20231114/chs-1909433046.html

электросталь

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2023

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электросталь, происшествия