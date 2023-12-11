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В Электростали ввели режим ЧС - РИА Новости, 11.12.2023
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18:07 11.12.2023 (обновлено: 18:50 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/chs-1915149215.html
В Электростали ввели режим ЧС
В Электростали ввели режим ЧС - РИА Новости, 11.12.2023
В Электростали ввели режим ЧС
В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:07
2023-12-11T18:50
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале."Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — говорится в публикации.Волкова пояснила, что в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимый уровень тепла из-за системной некачественной работы котельной "Восточная" компании АО "ВКС". Температурный график постоянно не соблюдается.Волкова подчеркнула, что все мероприятия, которые проводит компания для стабилизации ситуации, не приносят результата.
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электросталь, происшествия
Электросталь, Происшествия
В Электростали ввели режим ЧС

В Электростали из-за некачественной работы котельной ввели режим ЧС

© Фото : Инна Волкова Live/TelegramРабота котельной в Электростали
Работа котельной в Электростали - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Инна Волкова Live/Telegram
Работа котельной в Электростали
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале.
"Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — говорится в публикации.
Волкова пояснила, что в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимый уровень тепла из-за системной некачественной работы котельной "Восточная" компании АО "ВКС". Температурный график постоянно не соблюдается.
Волкова подчеркнула, что все мероприятия, которые проводит компания для стабилизации ситуации, не приносят результата.
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