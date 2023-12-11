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В Электростали ввели режим ЧС
В Электростали ввели режим ЧС - РИА Новости, 11.12.2023
В Электростали ввели режим ЧС
В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:07
2023-12-11T18:07
2023-12-11T18:50
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале."Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — говорится в публикации.Волкова пояснила, что в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимый уровень тепла из-за системной некачественной работы котельной "Восточная" компании АО "ВКС". Температурный график постоянно не соблюдается.Волкова подчеркнула, что все мероприятия, которые проводит компания для стабилизации ситуации, не приносят результата.
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электросталь, происшествия
Электросталь, Происшествия
В Электростали ввели режим ЧС
В Электростали из-за некачественной работы котельной ввели режим ЧС
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
В подмосковной Электростали ввели режим чрезвычайной ситуации из-за плохой работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова в Telegram-канале
.
"Котельная работает с постоянным недогревом до норматива. На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС", — говорится в публикации.
Волкова пояснила, что в квартиры жителей Восточного района не поступает необходимый уровень тепла из-за системной некачественной работы котельной "Восточная" компании АО "ВКС". Температурный график постоянно не соблюдается.
Волкова подчеркнула, что все мероприятия, которые проводит компания для стабилизации ситуации, не приносят результата.
Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения о ЧС