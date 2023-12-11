https://ria.ru/20231211/chayldfri-1915128695.html

В СПЧ допустили, что пропаганда чайлдфри приведет к исчезновению нации

В СПЧ допустили, что пропаганда чайлдфри приведет к исчезновению нации - РИА Новости, 11.12.2023

В СПЧ допустили, что пропаганда чайлдфри приведет к исчезновению нации

Термин "чайлдфри" навязан нескольким поколениям и стал модным, это может привести в демографическую яму и в итоге к исчезновению целой нации, сказала РИА... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:57

2023-12-11T16:57

2023-12-11T16:57

общество

ирина киркора

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Термин "чайлдфри" навязан нескольким поколениям и стал модным, это может привести в демографическую яму и в итоге к исчезновению целой нации, сказала РИА Новости заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора. Ранее депутат Госдумы и член межфракционной группы Ирина Филатова сообщила РИА Новости о том, что межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве. "Безусловно понятие "чайлдфри" не соотносится с теми базовыми нравственно-духовными ценностями и категориями, установленными в указе нашим президентом. Вообще "чайлдфри" - это не наш термин, придуман был не нами, а скорее навязан уже нескольким поколениям, и, к сожалению, стал модным. А к чему это приводит? Это может привести только в демографическую яму и в итоге к исчезновению целой нации. К сожалению, это годы "идеологической пропаганды" авторов этого термина", - сообщила Киркора РИА Новости, комментируя готовящийся в Госдуме законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве. Кроме того, зампред СПЧ подчеркнула, что только лишь запрета недостаточно, необходимо добиться престижности статуса многодетной семьи. "Но нам недостаточно идти запретом. Ведь запрет не создаст условия и желания рожать детей у всех поколений. И сейчас наша главная задача сделать привлекательным статус многодетной семьи, создать условия для того, чтобы быть многодетными мамой и папой стало престижным, важным и необходимым условием для благополучия и развития семьи", - добавила Киркора.

https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915081910.html

https://ria.ru/20171105/1508218073.html

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общество, ирина киркора, госдума рф