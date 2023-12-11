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Эксперт рассказал о приоритете социальной сферы в бюджете России
Эксперт рассказал о приоритете социальной сферы в бюджете России - РИА Новости, 11.12.2023
Эксперт рассказал о приоритете социальной сферы в бюджете России
Оборонные расходы отвлекают на себя часть ресурсов бюджета РФ, но социальная сфера остается приоритетом, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:18
2023-12-11T02:18
2023-12-11T02:18
россия
российская академия наук
экономика
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Оборонные расходы отвлекают на себя часть ресурсов бюджета РФ, но социальная сфера остается приоритетом, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. "Оборонные расходы, или, если говорить более широко, - расходы на безопасность, конечно, отвлекают ресурсы от бюджета и решения иных проблем, стоящих перед страной", - сказал он. "Однако сохраняются и другие приоритеты, к которым в рамках текущей бюджетной политики относится социальная сфера", - добавил Широв. Эксперт также заметил, что "по номинальным расходам на оборону, даже учитывая СВО, Россия не является лидером в мировой экономике". "Лидер - США, чьи расходы на оборону достигли уже 800 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия в будущем году запланировала увеличить их всего до 115 миллиардов долларов", - заключил директор ИНП РАН.
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россия, российская академия наук, экономика
Россия, Российская академия наук, Экономика
Эксперт рассказал о приоритете социальной сферы в бюджете России
Широв: социальная сфера остается приоритетом в бюджете России
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Оборонные расходы отвлекают на себя часть ресурсов бюджета РФ, но социальная сфера остается приоритетом, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.
«
"Оборонные расходы, или, если говорить более широко, - расходы на безопасность, конечно, отвлекают ресурсы от бюджета и решения иных проблем, стоящих перед страной", - сказал он.
"Однако сохраняются и другие приоритеты, к которым в рамках текущей бюджетной политики относится социальная сфера", - добавил Широв.
Эксперт также заметил, что "по номинальным расходам на оборону, даже учитывая СВО, Россия не является лидером в мировой экономике".
"Лидер - США
, чьи расходы на оборону достигли уже 800 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия в будущем году запланировала увеличить их всего до 115 миллиардов долларов", - заключил директор ИНП РАН.
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