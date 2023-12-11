https://ria.ru/20231211/britaniya-1915041498.html
СМИ: в Британии за год потеряли более 3,5 тысячи пропусков в Минобороны
СМИ: в Британии за год потеряли более 3,5 тысячи пропусков в Минобороны - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: в Британии за год потеряли более 3,5 тысячи пропусков в Минобороны
Более 3,5 тысячи пропусков в министерство обороны Великобритании были утеряны за последние 12 месяцев, это может поставить под угрозу национальную безопасность... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:24
2023-12-11T12:24
2023-12-11T12:24
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 3,5 тысячи пропусков в министерство обороны Великобритании были утеряны за последние 12 месяцев, это может поставить под угрозу национальную безопасность страны, сообщила в понедельник газета Sun. "В общей сложности 3 531 (пропуск) был потерян за этот период, а 285 были украдены", - говорится в сообщении издания. Подобными пропусками пользуются 250 тысяч сотрудников минобороны, они предоставляют доступ к учреждениям ведомства по всей стране, пишет Sun. Депутаты британского парламента призвали к началу официального расследования для выяснения обстоятельств утери или кражи пропусков, сообщает газета. По словам бывшего командующего флотом британских ВМС адмирала Алана Уэста, эти цифры следует воспринимать очень серьезно, поскольку такая ситуация может не только поставить под угрозу безопасность страны, но и привести к теракту, говорится в статье. Представитель минобороны Британии при этом заявил, что все подобные инциденты тщательно расследуются, а утерянные пропуски деактивируются, ведомство также изучает меры для снижения числа утерь и краж в дальнейшем, отмечает издание. Ранее министерство обороны Великобритании объяснило отсутствие тысяч БПЛА в годовом отчете по результатам инвентаризации военной техники "административной ошибкой".
https://ria.ru/20230728/dannye-1886777810.html
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в мире, великобритания, sun
В мире, Великобритания, Sun
СМИ: в Британии за год потеряли более 3,5 тысячи пропусков в Минобороны
Sun: в Британии за год потеряли более 3,5 тысячи пропусков в Минобороны
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Более 3,5 тысячи пропусков в министерство обороны Великобритании были утеряны за последние 12 месяцев, это может поставить под угрозу национальную безопасность страны, сообщила в понедельник газета Sun
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"В общей сложности 3 531 (пропуск) был потерян за этот период, а 285 были украдены", - говорится в сообщении издания.
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Подобными пропусками пользуются 250 тысяч сотрудников минобороны, они предоставляют доступ к учреждениям ведомства по всей стране, пишет Sun.
Депутаты британского парламента призвали к началу официального расследования для выяснения обстоятельств утери или кражи пропусков, сообщает газета.
По словам бывшего командующего флотом британских ВМС адмирала Алана Уэста, эти цифры следует воспринимать очень серьезно, поскольку такая ситуация может не только поставить под угрозу безопасность страны, но и привести к теракту, говорится в статье.
Представитель минобороны Британии при этом заявил, что все подобные инциденты тщательно расследуются, а утерянные пропуски деактивируются, ведомство также изучает меры для снижения числа утерь и краж в дальнейшем, отмечает издание.
Ранее министерство обороны Великобритании объяснило отсутствие тысяч БПЛА в годовом отчете по результатам инвентаризации военной техники "административной ошибкой".
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