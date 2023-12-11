https://ria.ru/20231211/borrel-1915024398.html
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 11.12.2023
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:23
2023-12-11T11:23
2023-12-11T11:23
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины, которые он намерен представить на этой неделе на саммите Евросоюза. "Мы представим ситуацию вокруг обязательств по безопасности для Украины, которые я должен представить Евросовету позднее на этой неделе… Министры обсудят, как нам действовать, чтобы усилить нашу поддержку", - сообщил Боррель. Он пояснил, что представители его офиса совершили ранее поездку в Киев, где представили свои предложения украинскому руководству. "Сейчас пришло время поставить все наши возможности на помощь Украине", - добавил он. По словам главы евродипломатии, "министры (иностранных дел на встрече в понедельник - ред.) должны дать указания по представлению Евросовету (14-15 декабря - ред.) предложений по обязательствам в сфере безопасности, которые заключаются главным образом в наращивании возможностей Европейского фонда мира и в координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, а также на уровне ЕС".
https://ria.ru/20231211/podderzhka-1915020410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности и помощь для Украины
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины, которые он намерен представить на этой неделе на саммите Евросоюза.
"Мы представим ситуацию вокруг обязательств по безопасности для Украины, которые я должен представить Евросовету позднее на этой неделе… Министры обсудят, как нам действовать, чтобы усилить нашу поддержку", - сообщил Боррель.
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Он пояснил, что представители его офиса совершили ранее поездку в Киев
, где представили свои предложения украинскому руководству.
"Сейчас пришло время поставить все наши возможности на помощь Украине", - добавил он.
По словам главы евродипломатии, "министры (иностранных дел на встрече в понедельник - ред.) должны дать указания по представлению Евросовету (14-15 декабря - ред.) предложений по обязательствам в сфере безопасности, которые заключаются главным образом в наращивании возможностей Европейского фонда мира и в координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, а также на уровне ЕС".
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