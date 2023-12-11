https://ria.ru/20231211/borrel-1915024398.html

Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины

Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 11.12.2023

Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:23

2023-12-11T11:23

2023-12-11T11:23

в мире

украина

киев

жозеп боррель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины, которые он намерен представить на этой неделе на саммите Евросоюза. "Мы представим ситуацию вокруг обязательств по безопасности для Украины, которые я должен представить Евросовету позднее на этой неделе… Министры обсудят, как нам действовать, чтобы усилить нашу поддержку", - сообщил Боррель. Он пояснил, что представители его офиса совершили ранее поездку в Киев, где представили свои предложения украинскому руководству. "Сейчас пришло время поставить все наши возможности на помощь Украине", - добавил он. По словам главы евродипломатии, "министры (иностранных дел на встрече в понедельник - ред.) должны дать указания по представлению Евросовету (14-15 декабря - ред.) предложений по обязательствам в сфере безопасности, которые заключаются главным образом в наращивании возможностей Европейского фонда мира и в координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, а также на уровне ЕС".

https://ria.ru/20231211/podderzhka-1915020410.html

https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз