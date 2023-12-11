Рейтинг@Mail.ru
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/borrel-1915024398.html
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 11.12.2023
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:23
2023-12-11T11:23
в мире
украина
киев
жозеп боррель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины, которые он намерен представить на этой неделе на саммите Евросоюза. "Мы представим ситуацию вокруг обязательств по безопасности для Украины, которые я должен представить Евросовету позднее на этой неделе… Министры обсудят, как нам действовать, чтобы усилить нашу поддержку", - сообщил Боррель. Он пояснил, что представители его офиса совершили ранее поездку в Киев, где представили свои предложения украинскому руководству. "Сейчас пришло время поставить все наши возможности на помощь Украине", - добавил он. По словам главы евродипломатии, "министры (иностранных дел на встрече в понедельник - ред.) должны дать указания по представлению Евросовету (14-15 декабря - ред.) предложений по обязательствам в сфере безопасности, которые заключаются главным образом в наращивании возможностей Европейского фонда мира и в координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, а также на уровне ЕС".
https://ria.ru/20231211/podderzhka-1915020410.html
https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности для Украины

Боррель обсудит с главами МИД ЕС гарантии безопасности и помощь для Украины

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить на заседании глав МИД стран союза в понедельник ситуацию с гарантиями безопасности для Украины, которые он намерен представить на этой неделе на саммите Евросоюза.
"Мы представим ситуацию вокруг обязательств по безопасности для Украины, которые я должен представить Евросовету позднее на этой неделе… Министры обсудят, как нам действовать, чтобы усилить нашу поддержку", - сообщил Боррель.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Боррель призвал увеличивать поддержку Украины, несмотря на раскол в ЕС
Вчера, 11:04
Он пояснил, что представители его офиса совершили ранее поездку в Киев, где представили свои предложения украинскому руководству.
"Сейчас пришло время поставить все наши возможности на помощь Украине", - добавил он.
По словам главы евродипломатии, "министры (иностранных дел на встрече в понедельник - ред.) должны дать указания по представлению Евросовету (14-15 декабря - ред.) предложений по обязательствам в сфере безопасности, которые заключаются главным образом в наращивании возможностей Европейского фонда мира и в координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, а также на уровне ЕС".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Фон дер Ляйен объяснила, почему вступление Украины в ЕС пока не обсуждается
Вчера, 02:30
 
В миреУкраинаКиевЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала