https://ria.ru/20231211/blokada-1915152903.html

Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 11.12.2023

Словацкие перевозчики возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии в понедельник заблокировал въезд со стороны Украины через контрольно-пропускной пункт на территорию республики в качестве... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:21

2023-12-11T18:21

2023-12-11T18:21

в мире

украина

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915151713_0:254:1034:836_1920x0_80_0_0_a181d92b0660a1c9ab70927d32574c35.jpg

БРАТИСЛАВА, 11 дек - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии в понедельник заблокировал въезд со стороны Украины через контрольно-пропускной пункт на территорию республики в качестве протеста против отмены системы разрешений для украинских автоперевозчиков, сообщило в понедельник издание teraz.sk. Союз автоперевозчиков Словакии с 1 по 5 декабря блокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, надеясь добиться от Еврокомиссии возвращения ранее отмененной системы разрешений для украинских автоперевозчиков. Организация приостановила протест для встречи с министром транспорта Словакии, после чего планировала принять решения о дальнейших действиях. "Союз автоперевозчиков Словакии в понедельник возобновил протест на пограничном переходе Вышне Немецке - Ужгород, заблокировав въезд грузовиков с Украины на территорию Словакии", - говорится в информации издания. В организации ранее заявляли, что таким образом Союз автоперевозчиков Словакии присоединяется к протестам своих коллег в Польше и Венгрии. Планируется, что передвижение пассажирского транспорта ограничиваться не будет. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231211/razblokirovka-1915103919.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231211/protesty-1915069150.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия