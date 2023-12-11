https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915182533.html

Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России

Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России - РИА Новости, 11.12.2023

Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России

Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) -... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:08

2023-12-11T21:08

2023-12-11T21:08

общество

москва

россия

владимир соловьев (телеведущий)

наталья лосева

елена вартанова

союз журналистов россии

новости агентства

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) - благодарности за содействие в развитии российской журналистики, награду вручил в понедельник председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии в Москве. Дипломом лауреата ежегодной награды СЖР "Медиа Статус" за высокие профессиональные достижения в сфере журналистики награждена заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева. Дипломы и благодарственные письма глава СЖР вручил также декану факультета журналистики МГУ Елене Вартановой, генеральному директору издательского дома "Аргументы и факты" Руслану Новикову, гендиректору радиостанции "Говорит Москва" Владимиру Мамонтову, тележурналистам Арине Шараповой и Александру Гурнову и другим сотрудникам российских СМИ.

https://ria.ru/20231211/desyatiletie-1915173551.html

москва

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, владимир соловьев (телеведущий), наталья лосева, елена вартанова, союз журналистов россии, новости агентства