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Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России - РИА Новости, 11.12.2023
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21:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915182533.html
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России - РИА Новости, 11.12.2023
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России
Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) -... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:08
2023-12-11T21:08
общество
москва
россия
владимир соловьев (телеведущий)
наталья лосева
елена вартанова
союз журналистов россии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) - благодарности за содействие в развитии российской журналистики, награду вручил в понедельник председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии в Москве. Дипломом лауреата ежегодной награды СЖР "Медиа Статус" за высокие профессиональные достижения в сфере журналистики награждена заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева. Дипломы и благодарственные письма глава СЖР вручил также декану факультета журналистики МГУ Елене Вартановой, генеральному директору издательского дома "Аргументы и факты" Руслану Новикову, гендиректору радиостанции "Говорит Москва" Владимиру Мамонтову, тележурналистам Арине Шараповой и Александру Гурнову и другим сотрудникам российских СМИ.
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Наталья Макарова
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общество, москва, россия, владимир соловьев (телеведущий), наталья лосева, елена вартанова, союз журналистов россии, новости агентства
Общество, Москва, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Наталья Лосева, Елена Вартанова, Союз журналистов России, Новости агентства
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России

Сотрудники "России сегодня" удостоены благодарности Союза журналистов России

© РИА НовостиМеждународный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня"
Международный мультимедийный пресс-центр Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости
Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) - благодарности за содействие в развитии российской журналистики, награду вручил в понедельник председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии в Москве.
Дипломом лауреата ежегодной награды СЖР "Медиа Статус" за высокие профессиональные достижения в сфере журналистики награждена заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.
Дипломы и благодарственные письма глава СЖР вручил также декану факультета журналистики МГУ Елене Вартановой, генеральному директору издательского дома "Аргументы и факты" Руслану Новикову, гендиректору радиостанции "Говорит Москва" Владимиру Мамонтову, тележурналистам Арине Шараповой и Александру Гурнову и другим сотрудникам российских СМИ.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Чернышенко поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с десятилетием
Вчера, 20:00
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Наталья ЛосеваЕлена ВартановаСоюз журналистов РоссииНовости агентства
 
 
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