https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915182533.html
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России - РИА Новости, 11.12.2023
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России
Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) -... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:08
2023-12-11T21:08
2023-12-11T21:08
общество
москва
россия
владимир соловьев (телеведущий)
наталья лосева
елена вартанова
союз журналистов россии
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895824390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b4a3d017b98644fb9de4c2ddf2a3b08.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня" (флагманские бренды РИА Новости и Sputnik) удостоены награды Союза журналистов России (СЖР) - благодарности за содействие в развитии российской журналистики, награду вручил в понедельник председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии в Москве. Дипломом лауреата ежегодной награды СЖР "Медиа Статус" за высокие профессиональные достижения в сфере журналистики награждена заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева. Дипломы и благодарственные письма глава СЖР вручил также декану факультета журналистики МГУ Елене Вартановой, генеральному директору издательского дома "Аргументы и факты" Руслану Новикову, гендиректору радиостанции "Говорит Москва" Владимиру Мамонтову, тележурналистам Арине Шараповой и Александру Гурнову и другим сотрудникам российских СМИ.
https://ria.ru/20231211/desyatiletie-1915173551.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895824390_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_aaa667ad461a2ee3552dbd003dd59e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, владимир соловьев (телеведущий), наталья лосева, елена вартанова, союз журналистов россии, новости агентства
Общество, Москва, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Наталья Лосева, Елена Вартанова, Союз журналистов России, Новости агентства
Коллектив "России сегодня" удостоен благодарности Союза журналистов России
Сотрудники "России сегодня" удостоены благодарности Союза журналистов России