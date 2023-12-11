https://ria.ru/20231211/binance-1915028137.html

Binance прекратит торговлю криптовалютой с использованием рубля 31 января

Binance прекратит торговлю криптовалютой с использованием рубля 31 января - РИА Новости, 11.12.2023

Binance прекратит торговлю криптовалютой с использованием рубля 31 января

Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 31 января прекратит "поддержку" рубля в операция P2P (при переводах средств между физическими лицами), таким... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:38

2023-12-11T11:38

2023-12-11T11:38

криптовалюта

экономика

рубль

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупнейшая международная криптобиржа Binance с 31 января прекратит "поддержку" рубля в операция P2P (при переводах средств между физическими лицами), таким образом, вся торговля криптовалютами с использованием рубля переходит к купившей в сентябре весь бизнес биржи в РФ компании CommEX, следует из сообщения торговой площадки. В марте прошлого года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р. В минувшем сентябре Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Затем она анонсировала, что с 15 ноября прекратит "поддержку" рублёвых депозитов, а вывод уже имеющихся на счетах рублевых средств будет доступен до конца января. "Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского рубля, включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB (биткоин), FDUSD/RUB (стейблкоин), BNB/RUB (Binance Coin), ETH/RUB (Ethereum), BUSD/RUB (стейблкоин) и RUB/RUB с 2024.01.31 00:00 (UTC). Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем (RUB) на платформе CommEX без каких-либо комиссий", - говорится в сообщении в понедельник. Чтобы использовать CommEX для торговли, нужно зарегистрироваться или войти в свой аккаунт CommEX и подключить его к аккаунту на Binance. Как только учетные записи будут связаны, можно перевести свои активы из Binance на платформу CommEX и продолжить торговлю с использованием рубля в режиме P2P, поясняет Binance. "Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 00.00 (UTC) 31 января, конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230511/kriptovalyuta-1871040390.html

https://ria.ru/20231130/kriptovalyuta-1912902432.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

криптовалюта, экономика, рубль