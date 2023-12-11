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Эксперты рассказали, как россияне планируют развлекательную программу
Эксперты рассказали, как россияне планируют развлекательную программу - РИА Новости, 11.12.2023
Эксперты рассказали, как россияне планируют развлекательную программу
Россияне в преддверии Нового года стали чаще, чем годом ранее, покупать билеты на концерты, а в театр – реже, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:40
2023-12-11T08:40
2023-12-11T08:40
новый год
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии Нового года стали чаще, чем годом ранее, покупать билеты на концерты, а в театр – реже, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Банк "Русский Стандарт" изучил, как россияне планируют развлекательную программу предстоящих новогодних каникул. Согласно статистике, билеты на концерты они стали покупать чаще, а в театр – реже, чем годом ранее", - говорится в материалах. Согласно исследованию, на первом месте в развлекательной программе у россиян – театральные постановки. При этом за год общее число покупок билетов в театры снизилось на 19%, но средний чек вырос - на 10%, до 4 451 рубля. Второе место по числу покупок билетов занимают цирки и парки аттракционов, выяснили эксперты. Общее число таких платежей в ноябре 2023 года осталось практически неизменным. А средний чек за год вырос на 13,5% и составил 1872 рубля. Третье место по числу покупок билетов в ноябре – у дельфинариев, аквариумов и зоопарков. Их число снизилось на 12%, а средний чек уменьшился на 28%, до 2 437 рублей. Замыкают рейтинг по числу покупок билетов в ноябре концерты и шоу. Однако их число в этом году выросло на 24%, а средний чек, напротив, снизился до 914 рублей с 1 412 рублей годом ранее. По данным исследователей, в ноябре общий средний чек за билеты в театр, на концерты и шоу, в цирки и парки аттракционов, дельфинарии, аквариумы и зоопарки составил 2 437 рублей, что меньше на 27%, чем годом ранее.
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
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новый год, общество
Эксперты рассказали, как россияне планируют развлекательную программу
Россияне стали чаще покупать билеты на концерты, но реже - в театр
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии Нового года стали чаще, чем годом ранее, покупать билеты на концерты, а в театр – реже, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Банк "Русский Стандарт" изучил, как россияне планируют развлекательную программу предстоящих новогодних каникул. Согласно статистике, билеты на концерты они стали покупать чаще, а в театр – реже, чем годом ранее", - говорится в материалах.
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Согласно исследованию, на первом месте в развлекательной программе у россиян – театральные постановки. При этом за год общее число покупок билетов в театры снизилось на 19%, но средний чек вырос - на 10%, до 4 451 рубля.
Второе место по числу покупок билетов занимают цирки и парки аттракционов, выяснили эксперты. Общее число таких платежей в ноябре 2023 года осталось практически неизменным. А средний чек за год вырос на 13,5% и составил 1872 рубля. Третье место по числу покупок билетов в ноябре – у дельфинариев, аквариумов и зоопарков. Их число снизилось на 12%, а средний чек уменьшился на 28%, до 2 437 рублей.
Замыкают рейтинг по числу покупок билетов в ноябре концерты и шоу. Однако их число в этом году выросло на 24%, а средний чек, напротив, снизился до 914 рублей с 1 412 рублей годом ранее.
По данным исследователей, в ноябре общий средний чек за билеты в театр, на концерты и шоу, в цирки и парки аттракционов, дельфинарии, аквариумы и зоопарки составил 2 437 рублей, что меньше на 27%, чем годом ранее.
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