https://ria.ru/20231211/betelgeyze-1915108228.html

"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе

"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе - РИА Новости, 11.12.2023

"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе

Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:58

2023-12-11T16:58

2023-12-11T18:17

наука

астрономия

космос

астероид

государственный астрономический институт имени штернберга

солнце

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12 секунд, вызвав редкий эффект — "кольцо огня". Это позволит астрономам лучше понять, что происходит с красным гигантом, и прояснить его дальнейшую судьбу.Все внимание на БетельгейзеБетельгейзе видна в созвездии Ориона невооруженным глазом — она находится на левом "плече" древнегреческого героя, держащего щит и булаву, по диагонали с Ригелем. Эта звезда входит в десятку ярчайших на небе. Ее угловой диаметр меняется в широких пределах — от 500 до 800 диаметров Солнца. За время наблюдений этот показатель сократился на 15 процентов, что пока не получило объяснения.Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии развития, в десятки раз массивнее Солнца. Такие звезды в конце концов взрываются, превращаясь в сверхновые.Яркость Бетельгейзе меняется, что дает основание причислять ее к переменным. Это связано с пульсациями: звезда то сжимается, то расширяется.В конце 2019-го ее блеск ослабел в пять раз, что вызвало небывалый переполох среди астрономов. Предположили, что сверхгигант скоро взорвется. Обсуждали, чем это грозит Земле. Позже выяснилось, что "великое потемнение" произошло из-за пылевого облака. Теперь звезда вновь оказалась в центре внимания.Предсказание российского астронома"Поиск в интернете по запросам Leona и Betelgeuse не дал результатов, поэтому, вероятно, это уникальное затмение было открыто мной в апреле 2004 года", — написал на своей странице, посвященной редким звездным затмениям, астроном Денис Денисенко, бывший сотрудник Института космических исследований РАН, сейчас — ГАИШ.Он предсказал, что астероид 319 Leona закроет собой альфа Ориона 12 декабря 2023-го в один час девять минут 27 секунд по UTC (четыре утра по московскому времени). Затмение смогут увидеть в Турции, Греции, на Сицилии, в Тунисе, Алжире, Марокко, на Кубе.Открытие сделано с помощью программы WinOccult, разработанной австралийцем Дэвидом Харальдом. Денисенко доложил о нем в октябре 2004-го на фестивале астрономии AstroFest."Это исключительное затмение не только из-за яркости звезды, но и из-за ее углового размера", — отметил ученый.Согласно интерферометрическим измерениям, диаметр красного гиганта — порядка 50 миллисекунд дуги (это несколько сотен Солнц на расстоянии 400-500 световых лет). У астероида Leona примерно столько же. Значит, заключил астроном, затмение, в отличие от обычных астероидных, будет похоже на солнечное.Каким будет затмение БетельгейзеПокрытие звезд астероидами не редкость. Но этот случай уникален, отмечает международная группа ученых из Европы, Турции и Бразилии в статье, размещенной на портале препринтов Arxiv.org. Возникнут эффекты, которые позволят исследовать диаметр и распределение яркости фотосферы звезды по кривым блеска в ходе наблюдений с разных точек Земли и на разных длинах волн.Затмение создаст 60-километровую полосу тени на юге Европы, Закавказья, Центральной Азии и южной части штата Флорида в США. В Россию тень не заглянет.Астероид 319 Leona открыли в 1891-м. Он принадлежит семейству Кибелы, это с внешней стороны пояса астероидов. Большая полуось — 3,3 астрономической единицы, период обращения вокруг Солнца — более шести лет. Отличается темной поверхностью, медленным, нерегулярным вращением вокруг оси.Ученые следят за ним с осени. Так, 13 сентября задействовали 23 станции наблюдения, чтобы подкорректировать его параметры в момент покрытия звезд. Установили: максимальная длина видимого диска — почти 80, ширина — около 54 километров.Астроном Артем Новичонок из Петрозаводского университета обращает внимание на то, что точный размер Бетельгейзе неизвестен. "Если и он окажется больше текущих оценок, то на пике затмения произойдет разделение звездного диска на две части вытянутым телом астероида", — указал он у себя в телеграм-канале. Международная сеть оптических телескопов ИПМ имени М. В. Келдыша РАН опубликовала фотографию астероида, снятую неделю назад в обсерватории ISON-Kitab в Узбекистане. Из-за неопределенности с размерами звезды и астероида затмение может быть как полным, так и кольцевым, предупреждают ученые. "Исключительный случай. Такой шанс выпадает раз в жизни", — цитирует Business insider астрофизика Мигеля Монтагреса из Парижской обсерватории. У Leona идеальный размер, чтобы, скрыв звездный диск, оставить по краям "кольцо огня". Этот эффект поможет узнать температуру звездного ветра, порожденного конвекцией вещества. В итоге все это позволяет лучше понять, как образовалась наша Галактика.Онлайн-трансляцию затмения организуют на сайте проекта виртуальных телескопов 2.0.

https://ria.ru/20200412/1569899764.html

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

астрономия, космос, астероид, государственный астрономический институт имени штернберга, солнце