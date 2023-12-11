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"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе - РИА Новости, 11.12.2023
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Наука
 
16:58 11.12.2023 (обновлено: 18:17 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/betelgeyze-1915108228.html
"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе
"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе - РИА Новости, 11.12.2023
"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе
Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:58
2023-12-11T18:17
наука
астрономия
космос
астероид
государственный астрономический институт имени штернберга
солнце
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12 секунд, вызвав редкий эффект — "кольцо огня". Это позволит астрономам лучше понять, что происходит с красным гигантом, и прояснить его дальнейшую судьбу.Все внимание на БетельгейзеБетельгейзе видна в созвездии Ориона невооруженным глазом — она находится на левом "плече" древнегреческого героя, держащего щит и булаву, по диагонали с Ригелем. Эта звезда входит в десятку ярчайших на небе. Ее угловой диаметр меняется в широких пределах — от 500 до 800 диаметров Солнца. За время наблюдений этот показатель сократился на 15 процентов, что пока не получило объяснения.Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии развития, в десятки раз массивнее Солнца. Такие звезды в конце концов взрываются, превращаясь в сверхновые.Яркость Бетельгейзе меняется, что дает основание причислять ее к переменным. Это связано с пульсациями: звезда то сжимается, то расширяется.В конце 2019-го ее блеск ослабел в пять раз, что вызвало небывалый переполох среди астрономов. Предположили, что сверхгигант скоро взорвется. Обсуждали, чем это грозит Земле. Позже выяснилось, что "великое потемнение" произошло из-за пылевого облака. Теперь звезда вновь оказалась в центре внимания.Предсказание российского астронома"Поиск в интернете по запросам Leona и Betelgeuse не дал результатов, поэтому, вероятно, это уникальное затмение было открыто мной в апреле 2004 года", — написал на своей странице, посвященной редким звездным затмениям, астроном Денис Денисенко, бывший сотрудник Института космических исследований РАН, сейчас — ГАИШ.Он предсказал, что астероид 319 Leona закроет собой альфа Ориона 12 декабря 2023-го в один час девять минут 27 секунд по UTC (четыре утра по московскому времени). Затмение смогут увидеть в Турции, Греции, на Сицилии, в Тунисе, Алжире, Марокко, на Кубе.Открытие сделано с помощью программы WinOccult, разработанной австралийцем Дэвидом Харальдом. Денисенко доложил о нем в октябре 2004-го на фестивале астрономии AstroFest."Это исключительное затмение не только из-за яркости звезды, но и из-за ее углового размера", — отметил ученый.Согласно интерферометрическим измерениям, диаметр красного гиганта — порядка 50 миллисекунд дуги (это несколько сотен Солнц на расстоянии 400-500 световых лет). У астероида Leona примерно столько же. Значит, заключил астроном, затмение, в отличие от обычных астероидных, будет похоже на солнечное.Каким будет затмение БетельгейзеПокрытие звезд астероидами не редкость. Но этот случай уникален, отмечает международная группа ученых из Европы, Турции и Бразилии в статье, размещенной на портале препринтов Arxiv.org. Возникнут эффекты, которые позволят исследовать диаметр и распределение яркости фотосферы звезды по кривым блеска в ходе наблюдений с разных точек Земли и на разных длинах волн.Затмение создаст 60-километровую полосу тени на юге Европы, Закавказья, Центральной Азии и южной части штата Флорида в США. В Россию тень не заглянет.Астероид 319 Leona открыли в 1891-м. Он принадлежит семейству Кибелы, это с внешней стороны пояса астероидов. Большая полуось — 3,3 астрономической единицы, период обращения вокруг Солнца — более шести лет. Отличается темной поверхностью, медленным, нерегулярным вращением вокруг оси.Ученые следят за ним с осени. Так, 13 сентября задействовали 23 станции наблюдения, чтобы подкорректировать его параметры в момент покрытия звезд. Установили: максимальная длина видимого диска — почти 80, ширина — около 54 километров.Астроном Артем Новичонок из Петрозаводского университета обращает внимание на то, что точный размер Бетельгейзе неизвестен. "Если и он окажется больше текущих оценок, то на пике затмения произойдет разделение звездного диска на две части вытянутым телом астероида", — указал он у себя в телеграм-канале. Международная сеть оптических телескопов ИПМ имени М. В. Келдыша РАН опубликовала фотографию астероида, снятую неделю назад в обсерватории ISON-Kitab в Узбекистане. Из-за неопределенности с размерами звезды и астероида затмение может быть как полным, так и кольцевым, предупреждают ученые. "Исключительный случай. Такой шанс выпадает раз в жизни", — цитирует Business insider астрофизика Мигеля Монтагреса из Парижской обсерватории. У Leona идеальный размер, чтобы, скрыв звездный диск, оставить по краям "кольцо огня". Этот эффект поможет узнать температуру звездного ветра, порожденного конвекцией вещества. В итоге все это позволяет лучше понять, как образовалась наша Галактика.Онлайн-трансляцию затмения организуют на сайте проекта виртуальных телескопов 2.0.
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Татьяна Пичугина
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РИА Новости
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5
4.7
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астрономия, космос, астероид, государственный астрономический институт имени штернберга, солнце
Наука, Астрономия, Космос, астероид, Государственный астрономический институт имени Штернберга, Солнце
"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе

Затмение Бетельгейзе, предсказанное российским астрономом, вызовет "кольцо огня"

© ESO/L. CalçadaВзрыв звезды Бетельгейзе в представлении художника
Взрыв звезды Бетельгейзе в представлении художника
© ESO/L. Calçada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12 секунд, вызвав редкий эффект — "кольцо огня". Это позволит астрономам лучше понять, что происходит с красным гигантом, и прояснить его дальнейшую судьбу.

Все внимание на Бетельгейзе

Бетельгейзе видна в созвездии Ориона невооруженным глазом — она находится на левом "плече" древнегреческого героя, держащего щит и булаву, по диагонали с Ригелем. Эта звезда входит в десятку ярчайших на небе. Ее угловой диаметр меняется в широких пределах — от 500 до 800 диаметров Солнца. За время наблюдений этот показатель сократился на 15 процентов, что пока не получило объяснения.
Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии развития, в десятки раз массивнее Солнца. Такие звезды в конце концов взрываются, превращаясь в сверхновые.
Яркость Бетельгейзе меняется, что дает основание причислять ее к переменным. Это связано с пульсациями: звезда то сжимается, то расширяется.
В конце 2019-го ее блеск ослабел в пять раз, что вызвало небывалый переполох среди астрономов. Предположили, что сверхгигант скоро взорвется. Обсуждали, чем это грозит Земле. Позже выяснилось, что "великое потемнение" произошло из-за пылевого облака. Теперь звезда вновь оказалась в центре внимания.
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and DisclaimersЗвезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers
1 из 4
© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona

Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд

Бетельгейзе

Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд

© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona
2 из 4
© AAVSOКривая блеска Бетельгейзе за последние 400 дней
Кривая блеска Бетельгейзе за последние 400 дней
Кривая блеска Бетельгейзе за последние 400 дней
© AAVSO
3 из 4
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et alЗвезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
Звезда Бетельгейзе и пылевая стена перед ней
Звезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et al
4 из 4
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers
1 из 4

Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд

© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona
2 из 4
Кривая блеска Бетельгейзе за последние 400 дней
© AAVSO
3 из 4
Звезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et al
4 из 4

Предсказание российского астронома

"Поиск в интернете по запросам Leona и Betelgeuse не дал результатов, поэтому, вероятно, это уникальное затмение было открыто мной в апреле 2004 года", — написал на своей странице, посвященной редким звездным затмениям, астроном Денис Денисенко, бывший сотрудник Института космических исследований РАН, сейчас — ГАИШ.
Он предсказал, что астероид 319 Leona закроет собой альфа Ориона 12 декабря 2023-го в один час девять минут 27 секунд по UTC (четыре утра по московскому времени). Затмение смогут увидеть в Турции, Греции, на Сицилии, в Тунисе, Алжире, Марокко, на Кубе.
Открытие сделано с помощью программы WinOccult, разработанной австралийцем Дэвидом Харальдом. Денисенко доложил о нем в октябре 2004-го на фестивале астрономии AstroFest.
"Это исключительное затмение не только из-за яркости звезды, но и из-за ее углового размера", — отметил ученый.
Согласно интерферометрическим измерениям, диаметр красного гиганта — порядка 50 миллисекунд дуги (это несколько сотен Солнц на расстоянии 400-500 световых лет). У астероида Leona примерно столько же. Значит, заключил астроном, затмение, в отличие от обычных астероидных, будет похоже на солнечное.
© NIMAv3, HARHIPP, HARПолоса тени, где будет видно затмение Бетельгейзе
Карта затмения Бетельгейзе
© NIMAv3, HARHIPP, HAR
Полоса тени, где будет видно затмение Бетельгейзе

Каким будет затмение Бетельгейзе

Покрытие звезд астероидами не редкость. Но этот случай уникален, отмечает международная группа ученых из Европы, Турции и Бразилии в статье, размещенной на портале препринтов Arxiv.org. Возникнут эффекты, которые позволят исследовать диаметр и распределение яркости фотосферы звезды по кривым блеска в ходе наблюдений с разных точек Земли и на разных длинах волн.
Затмение создаст 60-километровую полосу тени на юге Европы, Закавказья, Центральной Азии и южной части штата Флорида в США. В Россию тень не заглянет.
Астероид 319 Leona открыли в 1891-м. Он принадлежит семейству Кибелы, это с внешней стороны пояса астероидов. Большая полуось — 3,3 астрономической единицы, период обращения вокруг Солнца — более шести лет. Отличается темной поверхностью, медленным, нерегулярным вращением вокруг оси.
© Jet Propulsion Laboratory. California Institute of TechnologyОрбита астероида 319 Леона
Орбита астероида 319 Леона
© Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology
Орбита астероида 319 Леона
Ученые следят за ним с осени. Так, 13 сентября задействовали 23 станции наблюдения, чтобы подкорректировать его параметры в момент покрытия звезд. Установили: максимальная длина видимого диска — почти 80, ширина — около 54 километров.
Астроном Артем Новичонок из Петрозаводского университета обращает внимание на то, что точный размер Бетельгейзе неизвестен. "Если и он окажется больше текущих оценок, то на пике затмения произойдет разделение звездного диска на две части вытянутым телом астероида", — указал он у себя в телеграм-канале.
Международная сеть оптических телескопов ИПМ имени М. В. Келдыша РАН опубликовала фотографию астероида, снятую неделю назад в обсерватории ISON-Kitab в Узбекистане. Из-за неопределенности с размерами звезды и астероида затмение может быть как полным, так и кольцевым, предупреждают ученые.
"Исключительный случай. Такой шанс выпадает раз в жизни", — цитирует Business insider астрофизика Мигеля Монтагреса из Парижской обсерватории. У Leona идеальный размер, чтобы, скрыв звездный диск, оставить по краям "кольцо огня". Этот эффект поможет узнать температуру звездного ветра, порожденного конвекцией вещества. В итоге все это позволяет лучше понять, как образовалась наша Галактика.
Онлайн-трансляцию затмения организуют на сайте проекта виртуальных телескопов 2.0.
Звезде осталось примерно десять тысяч лет. Ее ждет колоссальный взрыв, который с Земли увидят как рождение сверхновой
Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе
12 апреля 2020, 08:00
 
НаукаАстрономияКосмосастероидГосударственный астрономический институт имени ШтернбергаСолнце
 
 
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