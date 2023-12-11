"В кольце огня". Предсказано таинственное затмение Бетельгейзе
Затмение Бетельгейзе, предсказанное российским астрономом, вызовет "кольцо огня"
© ESO/L. CalçadaВзрыв звезды Бетельгейзе в представлении художника
© ESO/L. Calçada
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Рано утром 12 декабря состоится уникальное событие — затмение Бетельгейзе, одной из самых ярких звезд нашего неба. Астероид 319 Leona скроет ее примерно на 12 секунд, вызвав редкий эффект — "кольцо огня". Это позволит астрономам лучше понять, что происходит с красным гигантом, и прояснить его дальнейшую судьбу.
Все внимание на Бетельгейзе
Бетельгейзе видна в созвездии Ориона невооруженным глазом — она находится на левом "плече" древнегреческого героя, держащего щит и булаву, по диагонали с Ригелем. Эта звезда входит в десятку ярчайших на небе. Ее угловой диаметр меняется в широких пределах — от 500 до 800 диаметров Солнца. За время наблюдений этот показатель сократился на 15 процентов, что пока не получило объяснения.
Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии развития, в десятки раз массивнее Солнца. Такие звезды в конце концов взрываются, превращаясь в сверхновые.
Яркость Бетельгейзе меняется, что дает основание причислять ее к переменным. Это связано с пульсациями: звезда то сжимается, то расширяется.
В конце 2019-го ее блеск ослабел в пять раз, что вызвало небывалый переполох среди астрономов. Предположили, что сверхгигант скоро взорвется. Обсуждали, чем это грозит Земле. Позже выяснилось, что "великое потемнение" произошло из-за пылевого облака. Теперь звезда вновь оказалась в центре внимания.
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and DisclaimersЗвезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers
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© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona
Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд
Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд
© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona
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© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et alЗвезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
Звезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et al
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Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона
© Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers
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Яркий свет Бетельгейзе скрывает миллиарды звезд
© Adam Block, Steward Observatory, University of Arizona
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Звезда Бетельгейзе и "пылевая стена" перед ней
© ESA/Herschel/PACS/L. Decin et al
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Предсказание российского астронома
"Поиск в интернете по запросам Leona и Betelgeuse не дал результатов, поэтому, вероятно, это уникальное затмение было открыто мной в апреле 2004 года", — написал на своей странице, посвященной редким звездным затмениям, астроном Денис Денисенко, бывший сотрудник Института космических исследований РАН, сейчас — ГАИШ.
Открытие сделано с помощью программы WinOccult, разработанной австралийцем Дэвидом Харальдом. Денисенко доложил о нем в октябре 2004-го на фестивале астрономии AstroFest.
"Это исключительное затмение не только из-за яркости звезды, но и из-за ее углового размера", — отметил ученый.
Согласно интерферометрическим измерениям, диаметр красного гиганта — порядка 50 миллисекунд дуги (это несколько сотен Солнц на расстоянии 400-500 световых лет). У астероида Leona примерно столько же. Значит, заключил астроном, затмение, в отличие от обычных астероидных, будет похоже на солнечное.
© NIMAv3, HARHIPP, HARПолоса тени, где будет видно затмение Бетельгейзе
© NIMAv3, HARHIPP, HAR
Полоса тени, где будет видно затмение Бетельгейзе
Каким будет затмение Бетельгейзе
Покрытие звезд астероидами не редкость. Но этот случай уникален, отмечает международная группа ученых из Европы, Турции и Бразилии в статье, размещенной на портале препринтов Arxiv.org. Возникнут эффекты, которые позволят исследовать диаметр и распределение яркости фотосферы звезды по кривым блеска в ходе наблюдений с разных точек Земли и на разных длинах волн.
Затмение создаст 60-километровую полосу тени на юге Европы, Закавказья, Центральной Азии и южной части штата Флорида в США. В Россию тень не заглянет.
Астероид 319 Leona открыли в 1891-м. Он принадлежит семейству Кибелы, это с внешней стороны пояса астероидов. Большая полуось — 3,3 астрономической единицы, период обращения вокруг Солнца — более шести лет. Отличается темной поверхностью, медленным, нерегулярным вращением вокруг оси.
© Jet Propulsion Laboratory. California Institute of TechnologyОрбита астероида 319 Леона
© Jet Propulsion Laboratory. California Institute of Technology
Орбита астероида 319 Леона
Ученые следят за ним с осени. Так, 13 сентября задействовали 23 станции наблюдения, чтобы подкорректировать его параметры в момент покрытия звезд. Установили: максимальная длина видимого диска — почти 80, ширина — около 54 километров.
Астроном Артем Новичонок из Петрозаводского университета обращает внимание на то, что точный размер Бетельгейзе неизвестен. "Если и он окажется больше текущих оценок, то на пике затмения произойдет разделение звездного диска на две части вытянутым телом астероида", — указал он у себя в телеграм-канале.
Международная сеть оптических телескопов ИПМ имени М. В. Келдыша РАН опубликовала фотографию астероида, снятую неделю назад в обсерватории ISON-Kitab в Узбекистане. Из-за неопределенности с размерами звезды и астероида затмение может быть как полным, так и кольцевым, предупреждают ученые.
"Исключительный случай. Такой шанс выпадает раз в жизни", — цитирует Business insider астрофизика Мигеля Монтагреса из Парижской обсерватории. У Leona идеальный размер, чтобы, скрыв звездный диск, оставить по краям "кольцо огня". Этот эффект поможет узнать температуру звездного ветра, порожденного конвекцией вещества. В итоге все это позволяет лучше понять, как образовалась наша Галактика.
Онлайн-трансляцию затмения организуют на сайте проекта виртуальных телескопов 2.0.