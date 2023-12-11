https://ria.ru/20231211/belgiya-1915058403.html

Бельгия предложит запретить въезд в Шенген израильским поселенцам

Бельгия предложит запретить въезд в Шенген израильским поселенцам - РИА Новости, 11.12.2023

Бельгия предложит запретить въезд в Шенген израильским поселенцам

Бельгия на заседании глав МИД стран Евросоюза в понедельник намерена предложить рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:37

2023-12-11T13:37

2023-12-11T13:37

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Бельгия на заседании глав МИД стран Евросоюза в понедельник намерена предложить рассмотреть вопрос о запрете на въезд в Шенгенское пространство для израильтян, замешанных в насильственной незаконной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан, сообщила перед началом заседаний глава МИД королевства Аджа Лябиб. "Мы обеспокоены ситуацией на Западном берегу Иордана… Бельгия приняла решение запретить доступ на свою территорию израильским поселенцам, замешанным в актах насилия на Западном берегу. Но, чтобы эта мера была эффективной, я призову страны ЕС запретить въезд замешанных в насилии поселенцев на всю территорию Шенгенской зоны", - сообщила министр. Она также отметила, что Бельгия выступает за немедленное прекращение боевых действий в секторе Газа. "Ситуация в Газе нас очень беспокоит, мы продолжаем настаивать на немедленном прекращении боевых действий, чтобы предоставить гуманитарное прекращение огня, которое, как мы надеемся, приведет к мирным переговорам", - подчеркнула Аджа Лябиб. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/napadeniya-1906544025.html

https://ria.ru/20231012/ubiystvo-1902240063.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, бельгия, россия, владимир путин, аджа лябиб, хамас, оон, евросоюз