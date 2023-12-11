https://ria.ru/20231211/baltic_winter_2023-1915123459.html

Ведущие специалисты PR-индустрии собрались в Москве на Baltic Winter 2023

Ведущие специалисты PR-индустрии собрались в Москве на Baltic Winter 2023 - РИА Новости, 11.12.2023

Ведущие специалисты PR-индустрии собрались в Москве на Baltic Winter 2023

Агентство SPN Communications второй год подряд собирает PR-специалистов для подведения итогов года. Baltic Winter – это продолжение 23-летнего петербургского... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:44

2023-12-11T16:44

2023-12-11T16:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 дек – Организационный комитет Baltic Winter. Агентство SPN Communications второй год подряд собирает PR-специалистов для подведения итогов года. Baltic Winter – это продолжение 23-летнего петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но уже в Москве и с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не вошли в деловую программу сентябрьского форума. Акцентом конференции стало противостояние Станислава Апетьяна, генерального директора "Новые отраслевые медиа"‎ и Андрея Цыпера, исполнительного директора по медиа "Rambler&Co", которое началось еще во время пленарного заседания Baltic Weekend в сентябре‎. Рефери поединка стал Сергей Скрипников, директор по связям с общественностью, РУСАЛ. Станислав уверен, интернет СМИ сегодня - газеты 10 лет назад. "Традиционные СМИ умирают на наших глазах и этот процесс необратим. За 20 лет произошли огромные технологические революции и сегодня два основных агрегата получения информации - это поисковики и соцсети", считает Станислав. Андрей Цыпер, бил аргументы статистикой трафика традиционных СМИ: "среди населения более надежными все еще считаются традиционные СМИ, телеграм-каналам важно выпустить информацию быстро, а не качественно, чего не могут позволить себе традиционный источники информации, озабоченные корректностью предоставляемых данных". Также горячо прошла дружеская дуэль молодых специалистов и работодателей. Работодатели выделили грамотность, креативность и образование как критерии отбора кандидатов, кроме этого ожидают увидеть, что молодой специалист готов усердно работать, решать сложные задачи. Студенты же хотят видеть со стороны работодателя ментора, который может помочь на начальном этапе - ссылается на собственное исследование Елизавета Отгон, менеджер по стратегическому планированию коммуникационного агентства SPN Communications. Кроме этого, прошла PR-битва при поддержке Ассоциации менеджеров между бумерами и блогерами: мы старые и ничего понимаем. Светлана Баранова, директор по коммуникациям, Ассоциации менеджеров поделилась что отдает предпочтения традиционным коммуникация и имела негативный опытом в работе с блогерами. На что Станислав Писарев, блогер проекта "PROнаставничество" дал советы как найти эффективного блогера: искать отзывы о деятельности блогера и аналитику контента, а также назвал важным пунктом поиск повторяющихся рекламодателей. Одним из запоминающихся выступлений стал CEO's STAND UP от совладельца и исполнительного директора ГК "ЭФКО" Сергея Иванова. Пару лет назад Сергей утверждал, что коммуникаторы достаточно бесполезны, но в 2023 году публично заявил, что полностью изменил свое мнение о важности PR и впервые публично выступил на эту тему. Главным навыком пиарщика спикер назвал умение писать тексты, далее сделал неутешительный вывод о том, что специалистов, умеющих писать "звенящие" материалы, невероятно мало. В выступление Роман Карманов, генерального директора ПФКИ, рассказал, как бизнес и государство могут совместно поддерживать творческие сообщества. Главными ошибками при составлении заявки в фонд культурных инициатив он выделил: недостаточно подробный и содержательный рассказ о компании и отправление заявок в последний момент. Среди других не менее интересных тем: сессия о новом прочтении темы ESG - кажется, в этих буквах многие разочаровались, но как показала дискуссия - вопрос все еще неоднозначный. Модератор сессии Марина Мишункина, первый заместитель генерального директора "АиФ" задала важный вопрос: выгодно ли бизнесу развивать социальную ответственность? На что Елена Мироненко, тренер, директор Фонда развития креативных индустрий, преподаватель Шанинки, ранее - министр культуры Красноярского края, поделилась мнением: "антропоцентричная политика остается актуальной, но все еще все промышленные, крупные компании нацелены все-таки на получение прибыли". Однако в противовес выступила Мария Смыслова, руководитель практики внутрикорпоративных коммуникаций, СИБУР, с заявлением: "Мы считаем, что прежде всего важно работать с социальной средой. Нам важно разрабатывать социальный фактор в первую очередь, ведь каждый наш сотрудник - это некий амбассадор-бренда". Мнения спикеров разделились в вопросе необходимости каждой компании реализации повестки устойчивого развития, ведь все еще существует тонкая грань между альтруизмом и возможностью для пиар хода В рамках конференции агентство SPN Communications провело презентацию коммуникационного проекта "Как Все" при поддержке АНО "ИРИ". Проект призван рассказать жителям России о возможностях для инвалидов, их психологической и социальной поддержки. "Мы делаем проект не "для" людей с ограниченными возможностями здоровья, а "вместе" с ними", - таков главный посыл в выступлении Ирины Дрозденко, директора "Мультицентра социальной и трудовой интеграции". Со словами поддержки также выступил Алексей Гореславский, генеральный директор, АНО "ИРИ". А значимость социальных проектов также подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы