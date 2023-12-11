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Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале - РИА Новости, 11.12.2023
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Шоубиз
 
13:32 11.12.2023 (обновлено: 16:02 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/badoeva-1915057234.html
Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале
Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале - РИА Новости, 11.12.2023
Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале
Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех" на Первом канале вместо Максима Галкина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:32
2023-12-11T16:02
шоубиз
общество
жанна бадоева
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех" на Первом канале вместо Максима Галкина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ. "Подтверждаем", — сообщили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации.Согласно информации на сайте Первого канала, Бадоева вела также программу о путешествиях "Жизнь других" и проект "Две звезды. Отцы и дети". На телеканале "Пятница" она вела программу "#ЖАННАПОЖЕНИ". Кроме того, в YouTube-канале проекта "Орел и решка" Бадоева указана как ведущая выпусков второго сезона.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, жанна бадоева, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Общество, Жанна Бадоева, Первый канал (телеканал)
Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале

Жанна Бадоева сменит иноагента Галкина на посту ведущего шоу "Лучше всех"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Жанна Бадоева
Телеведущая Жанна Бадоева - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Жанна Бадоева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех" на Первом канале вместо Максима Галкина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ.
"Подтверждаем", — сообщили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации.
Согласно информации на сайте Первого канала, Бадоева вела также программу о путешествиях "Жизнь других" и проект "Две звезды. Отцы и дети". На телеканале "Пятница" она вела программу "#ЖАННАПОЖЕНИ". Кроме того, в YouTube-канале проекта "Орел и решка" Бадоева указана как ведущая выпусков второго сезона.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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ШоубизОбществоЖанна БадоеваПервый канал (телеканал)
 
 
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