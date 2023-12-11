https://ria.ru/20231211/badoeva-1915057234.html

Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале

Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале - РИА Новости, 11.12.2023

Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех" на Первом канале

Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех" на Первом канале вместо Максима Галкина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:32

2023-12-11T13:32

2023-12-11T16:02

шоубиз

общество

жанна бадоева

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жанна Бадоева будет вести шоу "Лучше всех" на Первом канале вместо Максима Галкина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ. "Подтверждаем", — сообщили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации.Согласно информации на сайте Первого канала, Бадоева вела также программу о путешествиях "Жизнь других" и проект "Две звезды. Отцы и дети". На телеканале "Пятница" она вела программу "#ЖАННАПОЖЕНИ". Кроме того, в YouTube-канале проекта "Орел и решка" Бадоева указана как ведущая выпусков второго сезона.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231123/galkin-1911312810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, жанна бадоева, первый канал (телеканал)