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Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера - РИА Новости, 11.12.2023
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Калужская область
 
15:51 11.12.2023 (обновлено: 15:53 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html
Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера
Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера - РИА Новости, 11.12.2023
Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что у автокластера региона начинается новая жизнь: в стадии перезапуска бывший завод Volvo, через... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:51
2023-12-11T15:53
калужская область
экономика
авто
россия
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что у автокластера региона начинается новая жизнь: в стадии перезапуска бывший завод Volvo, через несколько дней перезапустят бывший ПСМА, решение о возобновлении работы Volkswagen тоже планируется принять в этом году. По данным пресс-службы правительства Калужской области, Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" (РСПП). Участниками мероприятия стали депутат Государственной думы Ольга Коробова, заместитель губернатора Владимир Попов, председатель Совета Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области", генеральный директор АО "Тайфун" Андрей Петраков, члены РСПП, руководители предприятий области. Владислав Шапша отметил, что, несмотря на серьёзные вызовы, экономике региона удалось преодолеть трудности. Большинство предприятий региона успешно адаптировались к санкциям. Силами отечественных поставщиков удалось заменить оборудование, компоненты, сырьё, услуги. Идет переориентация экспортных поставок. "Мы уверенно стоим на ногах. Об этом говорит то, что многие отрасли восстановили темпы промышленного производства. Улучшается общая динамика. Думаю, что и в целом год мы завершим с приростом", – подчеркнул губернатор. Глава региона также отметил, что начинается новая жизнь у калужского автокластера. "Мы перезапускаем бывший завод Volvo. И первые грузовики сойдут с его конвейера. Через несколько дней мы перезапустим завод ПСМА. Ну, и надеюсь, что Volkswagen не заставит себя долго ждать. В этом году мы решение о возобновлении работы этого завода тоже примем. Как и планировали сделать", - сообщил губернатор. Новые перспективы и у старейших калужских заводов. Например, Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) запускает производство двух новых образцов беспилотников, информирует областное правительство. Депутат Госдумы Ольга Коробова в своем выступлении отметила, что на Россию наложено более 17,5 тысячи санкций, но, несмотря на это, страна идет вперед – "благодаря тому, что промышленность справляется с важными государственными задачами, сохраняя трудовые ресурсы предприятий с помощью программ поддержки своих сотрудников и их семей". Основой калужского автокластера были заводы Volvo, Volkswagen, и "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi). Предприятия находятся в простое с 2022 года. На днях губернатор Владислав Шапша сообщил о том, что новый владелец бывшей площадки Volvo, компания "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков.
https://ria.ru/20231207/gruzoviki-1914410085.html
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экономика, авто, россия, владислав шапша, калужская область, владимир попов, volkswagen group, volvo ab, российский союз промышленников и предпринимателей, volkswagen touareg
Калужская область, Экономика, Авто, Россия, Владислав Шапша, Калужская область, Владимир Попов, Volkswagen Group, Volvo AB, Российский союз промышленников и предпринимателей, Volkswagen Touareg

Шапша сообщил о возрождении калужского автокластера

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что у автокластера региона начинается новая жизнь: в стадии перезапуска бывший завод Volvo, через несколько дней перезапустят бывший ПСМА, решение о возобновлении работы Volkswagen тоже планируется принять в этом году.
По данным пресс-службы правительства Калужской области, Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области" (РСПП).
Калуга - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
7 декабря, 16:16
Участниками мероприятия стали депутат Государственной думы Ольга Коробова, заместитель губернатора Владимир Попов, председатель Совета Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области", генеральный директор АО "Тайфун" Андрей Петраков, члены РСПП, руководители предприятий области.
Владислав Шапша отметил, что, несмотря на серьёзные вызовы, экономике региона удалось преодолеть трудности. Большинство предприятий региона успешно адаптировались к санкциям. Силами отечественных поставщиков удалось заменить оборудование, компоненты, сырьё, услуги. Идет переориентация экспортных поставок.
«
"Мы уверенно стоим на ногах. Об этом говорит то, что многие отрасли восстановили темпы промышленного производства. Улучшается общая динамика. Думаю, что и в целом год мы завершим с приростом", – подчеркнул губернатор.
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Глава региона также отметил, что начинается новая жизнь у калужского автокластера. "Мы перезапускаем бывший завод Volvo. И первые грузовики сойдут с его конвейера. Через несколько дней мы перезапустим завод ПСМА. Ну, и надеюсь, что Volkswagen не заставит себя долго ждать. В этом году мы решение о возобновлении работы этого завода тоже примем. Как и планировали сделать", - сообщил губернатор.
Новые перспективы и у старейших калужских заводов. Например, Калужский электромеханический завод (КЭМЗ) запускает производство двух новых образцов беспилотников, информирует областное правительство.
Депутат Госдумы Ольга Коробова в своем выступлении отметила, что на Россию наложено более 17,5 тысячи санкций, но, несмотря на это, страна идет вперед – "благодаря тому, что промышленность справляется с важными государственными задачами, сохраняя трудовые ресурсы предприятий с помощью программ поддержки своих сотрудников и их семей".
Основой калужского автокластера были заводы Volvo, Volkswagen, и "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi). Предприятия находятся в простое с 2022 года. На днях губернатор Владислав Шапша сообщил о том, что новый владелец бывшей площадки Volvo, компания "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков.
Калуга - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона
20 ноября, 17:47
 
Калужская областьЭкономикаАвтоРоссияВладислав ШапшаКалужская областьВладимир ПоповVolkswagen GroupVolvo ABРоссийский союз промышленников и предпринимателейVolkswagen Touareg
 
 
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