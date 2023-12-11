https://ria.ru/20231211/ataki-1915072603.html
На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных
На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных - РИА Новости, 11.12.2023
На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных
Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:18
2023-12-11T14:18
2023-12-11T15:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
артемовский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинских 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Петропавловки, Синьковки и села Терны в Харьковской области. Помимо этого, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Берестового и Ивановки в Харьковской области, а также Новоегоровки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку украинской 63-й механизированной бригады возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад возле Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск отразила четыре атаки штурмовых отрядов 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Помимо этого, артиллерия и авиация поразили живую силу и технику возле Работино и Успеновки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили успешно выполнять задачи на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах. В частности, удалось нанести удары по двум складам вооружения возле Чернобаевки в Херсонской области.В свою очередь, средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html
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https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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Минобороны об отражении атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны об отражении атак ВСУ на Донецком направлении
2023-12-11T14:18
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Артемовский
На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных
Минобороны: ВС России за сутки отбили 18 атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили
в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 200 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- две гаубицы Д-30.
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Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинских 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Петропавловки, Синьковки и села Терны в Харьковской области
. Помимо этого, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Берестового и Ивановки в Харьковской области, а также Новоегоровки в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три автомобиля.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила атаку украинской 63-й механизированной бригады возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- до 175 военнослужащих;
- один танк;
- боевая машина пехоты;
- два автомобиля.
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Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад возле Новомихайловки, Угледара
и Макаровки в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 80 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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Российская группировка войск отразила четыре атаки штурмовых отрядов 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового в Запорожской области
. Помимо этого, артиллерия и авиация поразили живую силу и технику возле Работино и Успеновки.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Российские военные продолжили успешно выполнять задачи на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- четыре автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах. В частности, удалось нанести удары по двум складам вооружения возле Чернобаевки в Херсонской области
.
В свою очередь, средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в зоне спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине