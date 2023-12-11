https://ria.ru/20231211/ataki-1915072603.html

На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных

На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных - РИА Новости, 11.12.2023

На Донецком направлении отбили 18 атак украинских военных

Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:18

2023-12-11T14:18

2023-12-11T15:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

артемовский

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские подразделения отразили 18 атак ВСУ на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов украинских 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Петропавловки, Синьковки и села Терны в Харьковской области. Помимо этого, удалось поразить живую силу и технику ВСУ в районах Берестового и Ивановки в Харьковской области, а также Новоегоровки в ЛНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила атаку украинской 63-й механизированной бригады возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. В свою очередь, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад возле Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск отразила четыре атаки штурмовых отрядов 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Помимо этого, артиллерия и авиация поразили живую силу и технику возле Работино и Успеновки.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили успешно выполнять задачи на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах. В частности, удалось нанести удары по двум складам вооружения возле Чернобаевки в Херсонской области.В свою очередь, средства ПВО уничтожили 24 беспилотника в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html

https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html

https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

артемовский

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, артемовский