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Путин назвал ключевой фактор для увеличения населения в арктической зоне
Путин назвал ключевой фактор для увеличения населения в арктической зоне - РИА Новости, 11.12.2023
Путин назвал ключевой фактор для увеличения населения в арктической зоне
Улучшение качества жизни людей - ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:08
2023-12-11T18:08
2023-12-11T18:08
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Улучшение качества жизни людей - ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, заявил президент России Владимир Путин. "Арктическая зона России - это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 миллионов человек. И повторю, наша главная задача - добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест. Все это - ключ к увеличению численности населения арктических территорий" - сказал Путин во время совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал ключевой фактор для увеличения населения в арктической зоне
Путин назвал улучшение качества жизни ключом к увеличению населения Арктики
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Улучшение качества жизни людей - ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Арктическая зона России - это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 миллионов человек. И повторю, наша главная задача - добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест. Все это - ключ к увеличению численности населения арктических территорий" - сказал Путин во время совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
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