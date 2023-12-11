https://ria.ru/20231211/arktika-1915137668.html
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России - РИА Новости, 11.12.2023
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
Освоение Арктического региона — приоритет для России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию городов Арктики. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:27
2023-12-11T17:27
2023-12-11T22:02
арктика
общество
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Освоение Арктического региона — приоритет для России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию городов Арктики."Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.Арктическая зона России, имеет особое, стратегическое значение, отметил Путин.Он напомнил, что именно здесь активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".Президент добавил, что задача государства — в дополнение к крупным индустриальным и энергетическим проектам создать основу для развития сервисной экономики, малого и среднего бизнеса, чтобы избежать проблемы моногородов, где все завязано на одно предприятие.
https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, общество, владимир путин
Арктика, Общество, Владимир Путин
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
Путин назвал комплексное освоение Арктики приоритетом для России
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости.
Освоение Арктического региона — приоритет для России, заявил Владимир Путин на совещании
по развитию городов Арктики.
«
"Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.
Арктическая зона России, имеет особое, стратегическое значение, отметил Путин.
Он напомнил, что именно здесь активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк
".
Президент добавил, что задача государства — в дополнение к крупным индустриальным и энергетическим проектам создать основу для развития сервисной экономики, малого и среднего бизнеса, чтобы избежать проблемы моногородов, где все завязано на одно предприятие.
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