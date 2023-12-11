https://ria.ru/20231211/arktika-1915137668.html

Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России - РИА Новости, 11.12.2023

Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Освоение Арктического региона — приоритет для России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию городов Арктики. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:27

2023-12-11T17:27

2023-12-11T22:02

арктика

общество

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Освоение Арктического региона — приоритет для России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию городов Арктики."Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.Арктическая зона России, имеет особое, стратегическое значение, отметил Путин.Он напомнил, что именно здесь активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк".Президент добавил, что задача государства — в дополнение к крупным индустриальным и энергетическим проектам создать основу для развития сервисной экономики, малого и среднего бизнеса, чтобы избежать проблемы моногородов, где все завязано на одно предприятие.

https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html

арктика

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Дарья Буймова

арктика, общество, владимир путин