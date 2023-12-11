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Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске
Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске - РИА Новости, 11.12.2023
Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске
Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:15
2023-12-11T15:15
2023-12-11T23:04
владимир путин
северодвинск
россия
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", церемония проходит в понедельник в Северодвинске.Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021-го. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" — "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.Атомный подводный крейсер "Император Александр III" — третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015-го, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.Инициатива присвоения имени императора Александра III атомному подводному крейсеру принадлежит Путину. Эту идею он высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте.
https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Церемония поднятия Андреевского флага на новых атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III"
Церемония поднятия Андреевского флага на новых атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III"
2023-12-11T15:15
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PT1M16S
РИА Новости
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владимир путин, северодвинск, россия
Владимир Путин, Северодвинск, Россия
Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске
Путин разрешил поднять флаги на АПЛ "Красноярск" и "Император Александр III"
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", церемония проходит в понедельник в Северодвинске.
Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021-го. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" — "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.
Атомный подводный крейсер "Император Александр III" — третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015-го, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Инициатива присвоения имени императора Александра III
атомному подводному крейсеру принадлежит Путину. Эту идею он высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте
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