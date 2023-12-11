https://ria.ru/20231211/apl-1915091051.html

Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске

Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске - РИА Новости, 11.12.2023

Путин разрешил поднять флаги на двух подлодках в Северодвинске

Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:15

2023-12-11T15:15

2023-12-11T23:04

владимир путин

северодвинск

россия

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил приступить к поднятию российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III", церемония проходит в понедельник в Северодвинске.Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021-го. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" — "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.Атомный подводный крейсер "Император Александр III" — третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015-го, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.Инициатива присвоения имени императора Александра III атомному подводному крейсеру принадлежит Путину. Эту идею он высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте.

https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html

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Церемония поднятия Андреевского флага на новых атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III" Церемония поднятия Андреевского флага на новых атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III" 2023-12-11T15:15 true PT1M16S

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Влада Копылова

владимир путин, северодвинск, россия