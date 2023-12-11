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Еврокомиссия предложит пакет мер по активам ЦБ России, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2023
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21:52 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/aktivy-1915187666.html
Еврокомиссия предложит пакет мер по активам ЦБ России, сообщил источник
Еврокомиссия предложит пакет мер по активам ЦБ России, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2023
Еврокомиссия предложит пакет мер по активам ЦБ России, сообщил источник
Еврокомиссия предложит во вторник целый пакет мер по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов ЦБ РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕК. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:52
2023-12-11T21:52
украина
россия
экономика
бельгия
александр де кроо
эрик мамер
антон силуанов
euroclear
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит во вторник целый пакет мер по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов ЦБ РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕК. Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что утверждение предложения ожидается в ходе заседания коллегии еврокомиссаров, после чего состоится его пресс-презентация. Возможно, это произойдет около 15.30 по времени Брюсселя (17.30 мск). "Совершенно верно, коллегия комиссаров должна завтра принять пакет мер по использованию чрезвычайных доходов ("чрезвычайной прибыли") от иммобилизованных активов российского Центробанка", - сообщил собеседник агентства. Ранее источник в ЕК сообщал РИА Новости, что предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов ожидается до декабрьского саммита Евросоюза, ориентировочно, это произойдет 12 декабря. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор не поступило. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231204/evrokomissiya-1913535654.html
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украина, россия, экономика, бельгия, александр де кроо, эрик мамер, антон силуанов, euroclear, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Экономика, Бельгия, Александр де Кроо, Эрик Мамер, Антон Силуанов, Euroclear, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Еврокомиссия предложит пакет мер по активам ЦБ России, сообщил источник

Еврокомиссия предложит во вторник пакет мер по использованию активов ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предложит во вторник целый пакет мер по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов ЦБ РФ, сообщил РИА Новости источник в ЕК.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что утверждение предложения ожидается в ходе заседания коллегии еврокомиссаров, после чего состоится его пресс-презентация. Возможно, это произойдет около 15.30 по времени Брюсселя (17.30 мск).
«
"Совершенно верно, коллегия комиссаров должна завтра принять пакет мер по использованию чрезвычайных доходов ("чрезвычайной прибыли") от иммобилизованных активов российского Центробанка", - сообщил собеседник агентства.
Ранее источник в ЕК сообщал РИА Новости, что предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов ожидается до декабрьского саммита Евросоюза, ориентировочно, это произойдет 12 декабря.
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Источник: ЕК готовит идеи по использованию доходов от российских активов
4 декабря, 08:04
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор не поступило. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.
В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
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16 ноября, 18:57
Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
СМИ: в ЕС выступили против плана передать Украине прибыль с активов России
6 декабря, 06:54
 
УкраинаРоссияЭкономикаБельгияАлександр де КрооЭрик МамерАнтон СилуановEuroclearЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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