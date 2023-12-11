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Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ

Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023

Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ

Украинский актер Андрей Павленко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсети. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:24

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский актер Андрей Павленко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсети.Подробности произошедшего она не уточнила.Павленко учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В его фильмографии более 60 работ в кино и сериалах. Он сыграл в третьей части сериала "Возвращение Мухтара", вышедшей в 2006 году. Актер также работал в Киевском драматическом Театре на Подоле.Ранее сообщалось о смерти актера Василия Кухарского, который также снимался в "Возвращении Мухтара" и принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ.

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