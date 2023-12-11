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Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023
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17:21 11.12.2023 (обновлено: 17:24 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/akter-1915135295.html
Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ
Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023
Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ
Украинский актер Андрей Павленко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсети. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:21
2023-12-11T17:24
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский актер Андрей Павленко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсети.Подробности произошедшего она не уточнила.Павленко учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В его фильмографии более 60 работ в кино и сериалах. Он сыграл в третьей части сериала "Возвращение Мухтара", вышедшей в 2006 году. Актер также работал в Киевском драматическом Театре на Подоле.Ранее сообщалось о смерти актера Василия Кухарского, который также снимался в "Возвращении Мухтара" и принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Погиб еще один актер из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ

Погиб воевавший за ВСУ актер из "Возвращения Мухтара" Андрей Павленко

© Star Media (2018)Андрей Павленко
Андрей Павленко
© Star Media (2018)
Андрей Павленко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинский актер Андрей Павленко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсети.
Подробности произошедшего она не уточнила.
Павленко учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В его фильмографии более 60 работ в кино и сериалах. Он сыграл в третьей части сериала "Возвращение Мухтара", вышедшей в 2006 году. Актер также работал в Киевском драматическом Театре на Подоле.
Ранее сообщалось о смерти актера Василия Кухарского, который также снимался в "Возвращении Мухтара" и принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ.
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