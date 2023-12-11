https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты

В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты - РИА Новости, 11.12.2023

В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты

Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:47

2023-12-11T09:47

2023-12-11T10:37

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."(Совместно со Следственным комитетом. — Прим. ред.) пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — рассказали в ведомстве. Спецслужба выявила кураторов агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины. Боевики планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, а именно подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств.Также на полуострове обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили десять человек."Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны, принимающим участие в специальной военной операции", — рассказали в ФСБ.Сейчас возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленникам грозит до 25 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ru/20231130/fsb-1912820247.html

https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html

республика крым

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина