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В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты - РИА Новости, 11.12.2023
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09:47 11.12.2023 (обновлено: 10:37 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html
В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты
В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты - РИА Новости, 11.12.2023
В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты
Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:47
2023-12-11T10:37
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."(Совместно со Следственным комитетом. — Прим. ред.) пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — рассказали в ведомстве. Спецслужба выявила кураторов агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины. Боевики планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, а именно подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств.Также на полуострове обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили десять человек.&quot;Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны, принимающим участие в специальной военной операции&quot;, — рассказали в ФСБ.Сейчас возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленникам грозит до 25 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ru/20231130/fsb-1912820247.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Украина
В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты

ФСБ раскрыла в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФФСБ России пресекла деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб
ФСБ России пресекла деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России пресекла деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности в 2023 году разгромила в Крыму разветвленную сеть агентов украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
«
"(Совместно со Следственным комитетом. — Прим. ред.) пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — рассказали в ведомстве.
Спецслужба выявила кураторов агентов из Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.
Боевики планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.
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Кроме того, ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов, а именно подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств.
Также на полуострове обнаружили 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъяли 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ.
За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили десять человек.
«

"Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны, принимающим участие в специальной военной операции", — рассказали в ФСБ.

Сейчас возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Злоумышленникам грозит до 25 лет лишения свободы.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраина
 
 
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