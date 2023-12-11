https://ria.ru/20231211/agentstvo-1915056973.html
Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством
Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством - РИА Новости, 11.12.2023
Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством
Глава Минцифры Максут Шадаев в юбилей международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что ее флагман "РИА Новости" занимает первое место по цитируемости... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:31
2023-12-11T13:31
2023-12-11T13:31
общество
россия
максут шадаев
совинформбюро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276911_0:181:2830:1773_1920x0_80_0_0_611718e846b3200086455fdc605c2414.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в юбилей международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что ее флагман "РИА Новости" занимает первое место по цитируемости среди российских информагентств, следует из сообщения на сайте министерства. "Уже 10 лет международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру. Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман - РИА Новости - стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств", - заявил Шадаев. Он отметил, что сотрудники медиагруппы профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду. По его словам, компания сохраняет традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро, формировали качественную российскую журналистику. "Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью", - подытожил Шадаев.
https://ria.ru/20231211/rossiya_segodnya_10-letie-1915049408.html
https://ria.ru/20231209/rossiya_segodnya_10-letie-1914717987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, максут шадаев, совинформбюро
Общество, Россия, Максут Шадаев, Совинформбюро
Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством
Шадаев: "Россия сегодня" объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в юбилей международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что ее флагман "РИА Новости" занимает первое место по цитируемости среди российских информагентств, следует из сообщения на сайте министерства.
"Уже 10 лет международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру. Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман - РИА Новости - стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств", - заявил Шадаев.
Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Он отметил, что сотрудники медиагруппы профессионально освещают ключевые события в России
и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду. По его словам, компания сохраняет традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро
, формировали качественную российскую журналистику.
"Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью", - подытожил Шадаев.
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием