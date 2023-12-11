https://ria.ru/20231211/agentstvo-1915056973.html

Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством

Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством - РИА Новости, 11.12.2023

Шадаев назвал "РИА Новости" первым по цитируемости агентством

Глава Минцифры Максут Шадаев в юбилей международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что ее флагман "РИА Новости" занимает первое место по цитируемости... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:31

2023-12-11T13:31

2023-12-11T13:31

общество

россия

максут шадаев

совинформбюро

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в юбилей международной медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что ее флагман "РИА Новости" занимает первое место по цитируемости среди российских информагентств, следует из сообщения на сайте министерства. "Уже 10 лет международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру. Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман - РИА Новости - стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств", - заявил Шадаев. Он отметил, что сотрудники медиагруппы профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду. По его словам, компания сохраняет традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро, формировали качественную российскую журналистику. "Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью", - подытожил Шадаев.

https://ria.ru/20231211/rossiya_segodnya_10-letie-1915049408.html

https://ria.ru/20231209/rossiya_segodnya_10-letie-1914717987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, максут шадаев, совинформбюро