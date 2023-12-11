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Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 11.12.2023
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023
Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:13
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МОСКВА, 11 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. Лучшую авиакомпанию России определили путем открытого онлайн-голосования, которое проходило с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году. "Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 11 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны.
Лучшую авиакомпанию России определили путем открытого онлайн-голосования, которое проходило с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году.
"Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.