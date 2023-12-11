https://ria.ru/20231211/aeroflot-1915132972.html

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 11.12.2023

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023

Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:13

2023-12-11T17:13

2023-12-11T17:13

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 11 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. Лучшую авиакомпанию России определили путем открытого онлайн-голосования, которое проходило с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году. "Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы