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Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 11.12.2023
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https://ria.ru/20231211/aeroflot-1915132972.html
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 11.12.2023
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023
Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:13
2023-12-11T17:13
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны. Лучшую авиакомпанию России определили путем открытого онлайн-голосования, которое проходило с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году. "Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Отечественный перевозчик "Аэрофлот" стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2023 в номинации "Российская авиакомпания". Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны.
Лучшую авиакомпанию России определили путем открытого онлайн-голосования, которое проходило с июня по ноябрь 2023 года. За ходом опроса наблюдало экспертное жюри, которое также участвовало в выборе лидеров в сфере туризма и отдыха в этом году.
"Аэрофлот" в 2023 году отметил 100-летний юбилей и является флагманом отечественной авиации. Победа в ключевой номинации "Российская авиакомпания" в очередной раз подтверждает высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Авиакомпания традиционно вносит большой вклад в развитие транспортной доступности регионов и развитие внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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