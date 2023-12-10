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На Западе нашли "безопасного" преемника Зеленского - РИА Новости, 10.12.2023
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01:10 10.12.2023 (обновлено: 02:25 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914873032.html
На Западе нашли "безопасного" преемника Зеленского
На Западе нашли "безопасного" преемника Зеленского - РИА Новости, 10.12.2023
На Западе нашли "безопасного" преемника Зеленского
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T01:10
2023-12-10T02:25
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.&quot;Самым безопасным вариантом для него (Зеленского. — Прим. ред.) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула&quot;, — говорится в материале.По словам автора, остальные кандидаты на пост президента Украины подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе. Кроме того, отношение украинцев к Ермаку становится одним из важнейших факторов. Но по данным опроса социологической службы Центра Разумкова в июле 2023 года, только 37,8 процента респондентов склонны доверять главе администрации Зеленского.Украинский президент ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt заявила, что Зеленский входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его политических оппонентов, остался позади, а обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам.На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914823380.html
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в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Западе нашли "безопасного" преемника Зеленского

Antidiplomatico: Ермак может быть самым безопасным преемником для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico.
«

"Самым безопасным вариантом для него (Зеленского. — Прим. ред.) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула", — говорится в материале.

По словам автора, остальные кандидаты на пост президента Украины подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе. Кроме того, отношение украинцев к Ермаку становится одним из важнейших факторов. Но по данным опроса социологической службы Центра Разумкова в июле 2023 года, только 37,8 процента респондентов склонны доверять главе администрации Зеленского.
Украинский президент ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны". При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского
Вчера, 18:35
Многие СМИ отмечают, что рейтинг Зеленского стремительно падает как внутри страны, так и на Западе. Например, Welt заявила, что Зеленский входит в число самых популярных политиков мира, но пик его популярности, в отличие от его политических оппонентов, остался позади, а обозреватели ресурса "Страна.ua" предположили, что гипотетическая партия Валерия Залужного с легкостью обогнала бы блок Зеленского по голосам.
На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы государства начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как нет и юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
СМИ: кошмар Зеленского начитает сбываться
Вчера, 16:36
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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