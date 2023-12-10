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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 10.12.2023 (обновлено: 22:39 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T22:35
2023-12-10T22:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
одесская область
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее в пятницу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Одесской областях. "О взрывах в городе Южный Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Одесской области работает система ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Одесская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Страна": в городе Южный в Одесской области прогремели взрывы

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
Ранее в пятницу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Одесской областях.
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"О взрывах в городе Южный Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Одесской области работает система ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныОдесская областьВ мире
 
 
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