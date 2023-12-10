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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 10.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T22:35

2023-12-10T22:35

2023-12-10T22:39

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Южный в Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее в пятницу сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской и Одесской областях. "О взрывах в городе Южный Одесской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Одесской области работает система ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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вооруженные силы украины, одесская область, в мире