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В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции - РИА Новости, 10.12.2023
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции", заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:36
2023-12-10T04:36
2023-12-10T10:12
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции", заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко."Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — пожаловался военный.При такой динамике на фронте, подытожил офицер, ВСУ придется обороняться "все дальше и дальше на западе".Украинские военные полгода назад начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, ВСУ остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Романенко, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Киев
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
Офицер ВСУ Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны