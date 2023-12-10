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В ВСУ заявили о готовности сдать позиции - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 10.12.2023 (обновлено: 10:12 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/vsu-1914880009.html
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции - РИА Новости, 10.12.2023
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции", заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:36
2023-12-10T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий романенко
вооруженные силы украины
владимир путин
нато
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции", заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.&quot;Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая&quot;, — пожаловался военный.При такой динамике на фронте, подытожил офицер, ВСУ придется обороняться "все дальше и дальше на западе".Украинские военные полгода назад начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, ВСУ остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html
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в мире, россия, украина, юрий романенко, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Романенко, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Киев
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции

Офицер ВСУ Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции", заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.
«

"Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая", — пожаловался военный.

При такой динамике на фронте, подытожил офицер, ВСУ придется обороняться "все дальше и дальше на западе".
Украинские военные полгода назад начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, ВСУ остановили и отбросили на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий РоманенкоВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТОКиев
 
 
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