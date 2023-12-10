https://ria.ru/20231210/vostok-1914920977.html

В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией

В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023

В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией

Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:37

2023-12-10T14:37

2023-12-10T14:37

в мире

саудовская аравия

оаэ

россия

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений, заявил в интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд на этой неделе. "Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и королевство Саудовская Аравия - это очень важные наши партнеры в арабском мире. Это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела", - сказал он."Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

саудовская аравия

оаэ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, саудовская аравия, оаэ, россия, дмитрий песков, владимир путин