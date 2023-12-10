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В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023
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14:37 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/vostok-1914920977.html
В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией
В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023
В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией
Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:37
2023-12-10T14:37
в мире
саудовская аравия
оаэ
россия
дмитрий песков
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений, заявил в интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд на этой неделе. "Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и королевство Саудовская Аравия - это очень важные наши партнеры в арабском мире. Это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела", - сказал он."Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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в мире, саудовская аравия, оаэ, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией

Песков: политическая воля для развития отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией есть

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений, заявил в интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд на этой неделе.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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"Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и королевство Саудовская Аравия - это очень важные наши партнеры в арабском мире. Это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела", - сказал он.
"Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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