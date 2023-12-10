В Кремле рассказали о перспективах отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией
Песков: политическая воля для развития отношений с ОАЭ и Саудовской Аравией есть
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Контакты с ОАЭ и Саудовской Аравией в ходе поездки президента России Владимира Путина показали широкие перспективы для взаимодействия, со всех сторон есть политическая воля для дальнейшего развития отношений, заявил в интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И Эмираты, и королевство Саудовская Аравия - это очень важные наши партнеры в арабском мире. Это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела", - сказал он.
"Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", - добавил Песков.