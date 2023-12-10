https://ria.ru/20231210/vizit-1914976512.html

Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Байден пригласил Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 10.12.2023

Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:07

2023-12-10T23:07

2023-12-10T23:20

сша

в мире

украина

киев

владимир зеленский

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря, сообщила пресс-служба американской администрации."Байден пригласил Зеленского в Белый дом для встречи во вторник, 12 декабря", - сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в сообщении, президент США в ходе встречи заявит о "непоколебимых обязательствах" Штатов по поддержке народа Украины.Байден и Зеленский "обсудят нужды Украины и важность продолжения поддержки со стороны США в критический момент", заявили в Белом доме.Офис Зеленского отмечает, что ключевыми темами для обсуждения в Вашингтоне станут дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США, в частности, совместные проекты по производству вооружения и систем ПВО, а также координация усилий между странами в 2024 году.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, киев, владимир зеленский, джо байден