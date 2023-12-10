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Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Байден пригласил Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 10.12.2023
Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:07
2023-12-10T23:07
2023-12-10T23:20
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря, сообщила пресс-служба американской администрации."Байден пригласил Зеленского в Белый дом для встречи во вторник, 12 декабря", - сообщила пресс-служба Белого дома.Как говорится в сообщении, президент США в ходе встречи заявит о "непоколебимых обязательствах" Штатов по поддержке народа Украины.Байден и Зеленский "обсудят нужды Украины и важность продолжения поддержки со стороны США в критический момент", заявили в Белом доме.Офис Зеленского отмечает, что ключевыми темами для обсуждения в Вашингтоне станут дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США, в частности, совместные проекты по производству вооружения и систем ПВО, а также координация усилий между странами в 2024 году.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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сша, в мире, украина, киев, владимир зеленский, джо байден
США, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден
Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря