Лукашенко прибыл с визитом в Кению
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прибыл с визитом в Кению, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению", - говорится в сообщении.
В субботу пресс-служба Лукашенко сообщила, что начинается официальный визит президента Белоруссии в африканские страны. В сообщении отмечалось, что в рамках визита Лукашенко посетит ряд стран африканского континента.
В тот же день президент Белоруссии прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею, где с президентом этой страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого обсудил перспективы сотрудничества двух государств. По итогам переговоров было подписано полтора десятка двусторонних документов, в том числе дорожная карта по развитию сотрудничества, рассчитанная на 2024-2026 годы.
В свою очередь агентство Белта сообщило, что после прибытия в Кению Лукашенко встретился с президентом этой страны. "Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Кении, куда он прибыл с рабочим визитом, проводит встречу с президентом Уильямом Руто", - говорится в сообщении.
Лукашенко встречался с кенийским коллегой 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. Тогда белорусский президент заявил, что его коллега мог бы приехать в Минск или он сам мог бы посетить Кению для обсуждения развития отношений между государствами и выработки плана сотрудничества.