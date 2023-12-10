https://ria.ru/20231210/vizit-1914968365.html

Лукашенко прибыл с визитом в Кению

Лукашенко прибыл с визитом в Кению - РИА Новости, 10.12.2023

Лукашенко прибыл с визитом в Кению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прибыл с визитом в Кению, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T21:18

2023-12-10T21:18

2023-12-10T21:47

в мире

белоруссия

кения

александр лукашенко

теодоро обианг нгема мбасого

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прибыл с визитом в Кению, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кению", - говорится в сообщении. В субботу пресс-служба Лукашенко сообщила, что начинается официальный визит президента Белоруссии в африканские страны. В сообщении отмечалось, что в рамках визита Лукашенко посетит ряд стран африканского континента.В тот же день президент Белоруссии прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею, где с президентом этой страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого обсудил перспективы сотрудничества двух государств. По итогам переговоров было подписано полтора десятка двусторонних документов, в том числе дорожная карта по развитию сотрудничества, рассчитанная на 2024-2026 годы.В свою очередь агентство Белта сообщило, что после прибытия в Кению Лукашенко встретился с президентом этой страны. "Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Кении, куда он прибыл с рабочим визитом, проводит встречу с президентом Уильямом Руто", - говорится в сообщении.Лукашенко встречался с кенийским коллегой 1 декабря в Дубае на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. Тогда белорусский президент заявил, что его коллега мог бы приехать в Минск или он сам мог бы посетить Кению для обсуждения развития отношений между государствами и выработки плана сотрудничества.

https://ria.ru/20231208/lukashenko-1914720533.html

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в мире, белоруссия, кения, александр лукашенко, теодоро обианг нгема мбасого