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Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.12.2023 (обновлено: 09:53 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/vertolety-1914880456.html
Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2023
Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T05:02
2023-12-10T09:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин в зоне проведения спецоперации."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", — уточнили в ведомстве.В министерстве пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.Летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса подчеркнул, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.В начале года источник РИА Новости сообщал о применении этих боевых машин в зоне СВО, в том числе с ракетами "Изделие 305".
https://ria.ru/20231210/vsu-1914880009.html
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Работа модернизированных Ка-52М в зоне СВО
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор"
Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Минобороны РФ впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М на Украине

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин в зоне проведения спецоперации.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", — уточнили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
Летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса подчеркнул, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.
Украинские военнослужащие около поселка Катериновка в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
В ВСУ заявили о готовности сдать позиции
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В начале года источник РИА Новости сообщал о применении этих боевых машин в зоне СВО, в том числе с ракетами "Изделие 305".

Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью шесть километров), "Вихрь" (восемь километров), "Вихрь-М" (десять километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).

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В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
Вчера, 04:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКа-52 "Аллигатор"
 
 
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