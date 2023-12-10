https://ria.ru/20231210/vertolety-1914880456.html

Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО - РИА Новости, 10.12.2023

Минобороны впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T05:02

2023-12-10T05:02

2023-12-10T09:53

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ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении, говорится в первом сообщении Минобороны о применении этих боевых машин в зоне проведения спецоперации."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", — уточнили в ведомстве.В министерстве пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.Летчик вертолета Ка-52М с позывным Оса подчеркнул, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.В начале года источник РИА Новости сообщал о применении этих боевых машин в зоне СВО, в том числе с ракетами "Изделие 305".

https://ria.ru/20231210/vsu-1914880009.html

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Работа модернизированных Ка-52М в зоне СВО Работа модернизированных Ка-52М в зоне СВО 2023-12-10T05:02 true PT0M41S

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор"