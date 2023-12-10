https://ria.ru/20231210/venetsiya-1914891964.html

Экоактивисты окрасили в зеленый цвет Большой канал в Венеции

Экоактивисты окрасили в зеленый цвет Большой канал в Венеции - РИА Новости, 10.12.2023

Экоактивисты окрасили в зеленый цвет Большой канал в Венеции

Климатические активисты из движения Extinction Rebellion в субботу окрасили воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:44

2023-12-10T09:44

2023-12-10T09:51

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Климатические активисты из движения Extinction Rebellion в субботу окрасили воды главной водной артерии Венеции Большого канала (Гранд-канала) в ярко-зеленый цвет, чтобы выразить протест отсутствию прогресса на климатической конференции ООН COP28, заявили на странице движения. "Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом", - соответствующее заявление опубликовано движением в соцсети Х. Активисты, согласно заявлению, использовали безвредную флуоресцентную краску. "Через несколько часов воды вернутся в прежнее состояние. Между тем, пока правительства говорят, мы подсчитываем ущерб и жертвы непрекращающихся наводнений и пожаров", - говорится в заявлении на сайте движения. Кроме того, участники акции, подвешенные на альпинистских тросах к знаменитому мосту Риальто в Венеции, развернули над каналом транспарант с надписью "COP28: пока правительство говорит, мы висим на волоске". Согласно заявлению движения, подобные акции прошли и в других итальянских городах - в Риме, Милане, Турине и Болонье. В Дубае проходит Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В нем принимают участие около 160 лидеров стран и глав правительств.

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