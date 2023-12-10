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В США шесть человек погибли из-за урагана - РИА Новости, 10.12.2023
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10:16 10.12.2023 (обновлено: 10:20 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/uragan-1914894955.html
В США шесть человек погибли из-за урагана
В США шесть человек погибли из-за урагана - РИА Новости, 10.12.2023
В США шесть человек погибли из-за урагана
Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:16
2023-12-10T10:20
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в соцсети X. Ранее местные власти сообщали о троих погибших в округе Монтгомери. Там же отмечали, что более 20 человек получили травмы. Центр чрезвычайных операций сообщает, что из-за погоды "погибли три человека". Полиция также подтверждает эту информацию. Как сообщалось ранее, штат столкнулся с непогодой и, в частности, торнадо. Согласно актуальным данным (на 5.20 мск) мониторингового сервиса PowerOutage.us, без света в штате остаются почти 74 тысячи человек.
https://ria.ru/20220928/uragany-1820152230.html
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в мире, теннесси, сша
В мире, Теннесси, США
В США шесть человек погибли из-за урагана

В американском штате Теннесси шесть человек погибли из-за урагана

© РИА Новости / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкПоследствия разрушительного торнадо в США
Последствия разрушительного торнадо в США - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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Последствия разрушительного торнадо в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в соцсети X.
Ранее местные власти сообщали о троих погибших в округе Монтгомери. Там же отмечали, что более 20 человек получили травмы.
Центр чрезвычайных операций сообщает, что из-за погоды "погибли три человека". Полиция также подтверждает эту информацию.
Как сообщалось ранее, штат столкнулся с непогодой и, в частности, торнадо. Согласно актуальным данным (на 5.20 мск) мониторингового сервиса PowerOutage.us, без света в штате остаются почти 74 тысячи человек.
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В миреТеннессиСША
 
 
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