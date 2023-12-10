https://ria.ru/20231210/uragan-1914894955.html

В США шесть человек погибли из-за урагана

В США шесть человек погибли из-за урагана - РИА Новости, 10.12.2023

В США шесть человек погибли из-за урагана

Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:16

2023-12-10T10:16

2023-12-10T10:20

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в соцсети X. Ранее местные власти сообщали о троих погибших в округе Монтгомери. Там же отмечали, что более 20 человек получили травмы. Центр чрезвычайных операций сообщает, что из-за погоды "погибли три человека". Полиция также подтверждает эту информацию. Как сообщалось ранее, штат столкнулся с непогодой и, в частности, торнадо. Согласно актуальным данным (на 5.20 мск) мониторингового сервиса PowerOutage.us, без света в штате остаются почти 74 тысячи человек.

https://ria.ru/20220928/uragany-1820152230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, теннесси, сша