https://ria.ru/20231210/uragan-1914894955.html
В США шесть человек погибли из-за урагана
В США шесть человек погибли из-за урагана - РИА Новости, 10.12.2023
В США шесть человек погибли из-за урагана
Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:16
2023-12-10T10:16
2023-12-10T10:20
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в соцсети X. Ранее местные власти сообщали о троих погибших в округе Монтгомери. Там же отмечали, что более 20 человек получили травмы. Центр чрезвычайных операций сообщает, что из-за погоды "погибли три человека". Полиция также подтверждает эту информацию. Как сообщалось ранее, штат столкнулся с непогодой и, в частности, торнадо. Согласно актуальным данным (на 5.20 мск) мониторингового сервиса PowerOutage.us, без света в штате остаются почти 74 тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, теннесси, сша
В США шесть человек погибли из-за урагана
В американском штате Теннесси шесть человек погибли из-за урагана
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате урагана в американском штате Теннесси возросло до шести человек, сообщили в полиции и центре чрезвычайных операций Нашвилла в соцсети X
.
Ранее местные власти сообщали о троих погибших в округе Монтгомери. Там же отмечали, что более 20 человек получили травмы.
Центр чрезвычайных операций сообщает, что из-за погоды "погибли три человека". Полиция также подтверждает эту информацию.
Как сообщалось ранее, штат столкнулся с непогодой и, в частности, торнадо. Согласно актуальным данным (на 5.20 мск) мониторингового сервиса PowerOutage.us, без света в штате остаются почти 74 тысячи человек.
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