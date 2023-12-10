Рейтинг@Mail.ru
Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/ukraine-1914950431.html
Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС
Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.12.2023
Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:30
2023-12-10T18:30
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:90:3054:1808_1920x0_80_0_0_d7369a53807f6e36868a0274605eaf8f.jpg
ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на следующей неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка. "Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил Владимиру Зеленскому поддержку Францией начала принятия Украины в ЕС", - пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Как отмечается в сообщении, "Макрон приветствовал принятие парламентом Украины ряда законопроектов, в особенности в отношении национальных меньшинств, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией". "Украина демонстрирует намерение выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией", - информирует агентство со ссылкой на Елисейский дворец. В Елисейском дворце указали на "неизменность поддержки Францией" Украины в конфликте. Зеленский сообщил в X, что указал Макрону на приоритеты в плане военной поддержки и обсудил "следующий пакет военной помощи" Франции Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759898_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81e8a6c20cfddea001fd2b57f79da87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС

Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Главы государств и правительств ЕС на следующей неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе
Вчера, 17:18
"Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил Владимиру Зеленскому поддержку Францией начала принятия Украины в ЕС", - пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Как отмечается в сообщении, "Макрон приветствовал принятие парламентом Украины ряда законопроектов, в особенности в отношении национальных меньшинств, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией". "Украина демонстрирует намерение выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией", - информирует агентство со ссылкой на Елисейский дворец. В Елисейском дворце указали на "неизменность поддержки Францией" Украины в конфликте.
Зеленский сообщил в X, что указал Макрону на приоритеты в плане военной поддержки и обсудил "следующий пакет военной помощи" Франции Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
7 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала