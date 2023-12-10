https://ria.ru/20231210/ukraine-1914950431.html

Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС

Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС - РИА Новости, 10.12.2023

Макрон заверил Зеленского в поддержке переговоров о вступлении в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:30

2023-12-10T18:30

2023-12-10T18:30

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ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его в том, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на следующей неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка. "Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье подтвердил Владимиру Зеленскому поддержку Францией начала принятия Украины в ЕС", - пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Как отмечается в сообщении, "Макрон приветствовал принятие парламентом Украины ряда законопроектов, в особенности в отношении национальных меньшинств, реформы юридической системы и борьбы с коррупцией". "Украина демонстрирует намерение выполнить рекомендации, выданные Еврокомиссией", - информирует агентство со ссылкой на Елисейский дворец. В Елисейском дворце указали на "неизменность поддержки Францией" Украины в конфликте. Зеленский сообщил в X, что указал Макрону на приоритеты в плане военной поддержки и обсудил "следующий пакет военной помощи" Франции Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, евросоюз, нато, еврокомиссия