https://ria.ru/20231210/ukraina-1914979082.html

Пресс-секретарь Орбана раскрыл содержание его разговора с Зеленским

Пресс-секретарь Орбана раскрыл содержание его разговора с Зеленским - РИА Новости, 10.12.2023

Пресс-секретарь Орбана раскрыл содержание его разговора с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:54

2023-12-10T23:54

2023-12-10T23:54

в мире

украина

венгрия

киев

владимир зеленский

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе сообщил ему, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. "Что касается темы вступления Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии сообщил украинскому президенту, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз