https://ria.ru/20231210/ukraina-1914966208.html
Белый дом назвал сумму, оставшуюся на пополнение запасов после помощи Киеву
Белый дом назвал сумму, оставшуюся на пополнение запасов после помощи Киеву - РИА Новости, 10.12.2023
Белый дом назвал сумму, оставшуюся на пополнение запасов после помощи Киеву
У США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, заявила глава... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:51
2023-12-10T20:51
2023-12-10T21:47
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. У США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS."У нас остался примерно миллиард долларов на восполнение наших собственных запасов. <...> Все сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится все сложнее? <...> Или конгресс примет меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников — таких как Украина?" — сказала она.Призывая утвердить запрос о выделении дополнительных средств на помощь бывшей советской республике, чиновница обратила внимание, что большая часть обсуждаемой суммы "остается дома". "Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия, боеприпасов. Это <...> хорошо оплачиваемые американские рабочие места", — подчеркнула Янг.В пятницу информированный источник РИА Новости в конгрессе сообщил, что палата представителей вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html
https://ria.ru/20231209/putin-1914809419.html
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в мире, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден
Белый дом назвал сумму, оставшуюся на пополнение запасов после помощи Киеву
Белый дом: у США остался $1 млрд на восполнение запасов после помощи Украине
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости.
У США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS
.
"У нас остался примерно миллиард долларов на восполнение наших собственных запасов. <...> Все сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится все сложнее? <...> Или конгресс примет меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников — таких как Украина?" — сказала она.
В США Зеленскому очертили новые границы Украины
Призывая утвердить запрос о выделении дополнительных средств на помощь бывшей советской республике, чиновница обратила внимание, что большая часть обсуждаемой суммы "остается дома".
"Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия, боеприпасов. Это <...> хорошо оплачиваемые американские рабочие места", — подчеркнула Янг.
В пятницу информированный источник РИА Новости в конгрессе сообщил, что палата представителей вряд ли одобрит законопроект о выделении новой финансовой помощи для Украины до конца года.
"Несколько месяцев". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине
Президент Джо Байден
осенью запросил около 106 миллиардов долларов
на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо