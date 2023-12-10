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Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:22 10.12.2023 (обновлено: 22:04 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914956068.html
Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине
Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине - РИА Новости, 10.12.2023
Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине
Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T19:22
2023-12-10T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей данилов
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN."В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия", — сказал политик.Вэнс также выступил против отправки дополнительных денег Украине, отметив, что бывшая советская республика не сможет одолеть Россию. Он задался вопросом, чем Киеву поможет отправка нового пакета финпомощи, если ранее выделенные средства так и не привели к окончанию конфликта."По вопросу Украины всякий с мозгами в голове знает, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил", — сказал он.Вэнс назвал нелепыми рассуждения представителей Белого дома о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, якобы может напасть на страну НАТО, втянув в европейский конфликт США."Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша политика по Украине имеет мало смысла", — подытожил Вэнс.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914948869.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей данилов, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба
Американский сенатор выступил с радикальным предложением по Украине

Сенатор Вэнс: Украине придется уступить России часть территорий

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN.
"В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия", — сказал политик.
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Вэнс также выступил против отправки дополнительных денег Украине, отметив, что бывшая советская республика не сможет одолеть Россию. Он задался вопросом, чем Киеву поможет отправка нового пакета финпомощи, если ранее выделенные средства так и не привели к окончанию конфликта.
"По вопросу Украины всякий с мозгами в голове знает, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил", — сказал он.
Вэнс назвал нелепыми рассуждения представителей Белого дома о том, что Россия, если ее не остановить на Украине, якобы может напасть на страну НАТО, втянув в европейский конфликт США.

"Я думаю, это тактика запугивания, которая призвана отвлечь людей от того факта, что наша политика по Украине имеет мало смысла", — подытожил Вэнс.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловДмитрий Кулеба
 
 
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